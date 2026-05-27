El PSOE pagó 188.000 euros a la cloaca para ir a por jueces como Biedma, Alaya y Peinado

El auto del juez Santiago Pedraz al que ha tenido acceso Libertad Digital ha confirmado que Ferraz pagaba el presunto entramado criminal formado en torno a la fontanera soicalista Leire Díez para intentar torpedear investigaciones de corrupción que afectaban al entorno de Pedro Sánchez. El montante total sería de 188.000 euros y sus supuestas prácticas ilegales iban destinadas a desprestigiar a jueces como Mercedes Alaya, Beatriz Biedma o Juan Carlos Peinado.

Alaya instruyó el caso ERE; Biezma el caso por el que será juzgado –a partir de este jueves— el hermano de Pedro Sánchez, David Azagra (como se llama artísticamente); y Peinado investiga la supuesta corrupción de la esposa del líder socialista, Begoña Gómez. Estos tres jueces estaban dentro de los objetivos de las cloacas del PSOE, que habrían sido financiadas directamente desde Ferraz por medio de la creación de una "facturación falaz".

En el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado de la Audiencia Nacional justifica su requerimiento de información en Ferraz –con amenaza de entrada y registro si los responsables de la sede nacional del PSOE no colaboraban— asegurando que el PSOE pagaba a la cloaca que investigaba a los perseguidores de su supuesta corrupción. En concreto, el juez apunta a que Leire Díez cobraba 4.000 euros mensuales de la consultora del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías, que estaría financiada por el PSOE. Este montante, según declaró Zarrías en calidad de testigo Zarrías en el caso Leire que se investiga en la Audiencia Provincial de Madrid, fue de 16.000 euros. Es decir, que el pago mensual se dio durante cuatro meses.

Ferraz también habría financiad otro pago de 27.225 euros a Leire Díez mediante el despacho de Ismael Oliver. Además, Ferraz habría pagado 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo que defiende al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, imputado por cobrar presuntas mordidas a cambio de obra pública. A esto habría que sumar una cantidad de 20.000 euros pagada a Patricia López, socia de Leire Díez. Todo ello, supera una cantidad de 188.000 euros a cambio de investigar a los mencionados jueces.

"En ejecución de dicho plan, que habría incluido, según se constata en las diligencias, el ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos, se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores (son los casos de los magistrados Ilmas. Sras. Biedma, Alaya o Peinado: p.e. se dirigieron sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la instrucción de la causa en la que está imputado D. David Sánchez Castejón (hermano del Presidente del Gobierno), la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada o la UCO. Para ello, LEIRE DIEZ habría contado con el impulso y el soporte intelectual y/o financiero del resto de los investigados que se citan en el oficio", explica el magistrado Pedraz en el auto.

Entre los investigados que aportaron soporte intelectual y/o financiero se encuentran Santos Cerdán, Gapar Zarrías, Ismael Oliver, Jacobo Teijelo, el empresario Javier Pérez Dolset y el exintegrante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Sánchez Yepes.

"Para articular dichos pagos sin revelar el ordenante de los mismos se habrían utilizado sociedades de los investigados (Zarrías, Oliver y Teijelo) con el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez", ahonda el magistrado sobre el modus operandi del PSOE para financiar las supuestas actividades ilícitas de su cloaca.

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