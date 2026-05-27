Esquerra quiere controlar las cátedras privadas en plena tormenta por la cátedra universitaria de Begoña Gómez

La universidad pública española vuelve a entrar de lleno en la batalla política. El Grupo Parlamentario Republicano de Gabriel Rufián ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley para endurecer el control sobre las cátedras financiadas por entidades privadas en universidades públicas. La iniciativa será debatida en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades y llega en el peor momento posible para el Gobierno de Pedro Sánchez: en plena polémica por la cátedra vinculada a su esposa, Begoña Gómez.

Aunque el texto presentado por ERC no menciona expresamente el caso de la esposa del presidente, resulta imposible ignorar el contexto político. La propuesta aparece justo cuando la actividad universitaria de Begoña Gómez y sus relaciones con empresas y organismos públicos se han convertido en uno de los principales focos de desgaste del Ejecutivo.

La sospecha sobre las cátedras privadas

La iniciativa parlamentaria sostiene que en los últimos años han proliferado cátedras universitarias financiadas por empresas privadas, especialmente vinculadas al sector inmobiliario, cuyos estudios e informes podrían estar condicionados por intereses económicos concretos.

ERC considera que determinadas investigaciones sobre vivienda, alquileres y mercado inmobiliario presentan un sesgo ideológico favorable a las posiciones empresariales. Según el texto registrado en el Congreso, muchos informes defienden aumentar la oferta de vivienda mediante nueva construcción o advierten de que regular el alquiler puede reducir la oferta disponible. Para Esquerra Republicana, estas conclusiones podrían estar influidas por las entidades que financian las cátedras.

La formación independentista plantea que esta situación pone en riesgo la "independencia académica" y el papel de la universidad pública como generadora de conocimiento "crítico e independiente".

Más registros, más supervisión y más control

La solución propuesta pasa por aumentar considerablemente la supervisión institucional sobre este tipo de estructuras universitarias. La Proposición no de Ley reclama crear un registro público de todas las cátedras privadas financiadas por entidades privadas, obligar a publicar de forma detallada sus fuentes de financiación y establecer mecanismos de evaluación sobre la "imparcialidad" y el "rigor" de los estudios que producen.

Además, ERC pide reforzar el papel de las agencias de evaluación universitarias para supervisar la calidad de estas investigaciones y aumentar la financiación pública destinada a estudios sobre vivienda desde perspectivas sociales y jurídicas.

Sobre el papel, la propuesta se presenta como una defensa de la transparencia universitaria. Pero la iniciativa también abre un debate incómodo: ¿quién decide qué investigación es suficientemente "neutral"? ¿Y quién determina cuándo un estudio está condicionado ideológicamente?

Porque mientras ERC denuncia posibles influencias privadas sobre la universidad pública, la mayor tormenta política universitaria del país gira precisamente alrededor de una cátedra en la Universidad Complutense de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La sombra de Begoña Gómez

El caso de Begoña Gómez lleva meses ocupando titulares, investigaciones judiciales y enfrentamientos parlamentarios. La controversia se centra en las actividades desarrolladas en la Universidad Complutense de Madrid, sus relaciones con empresas privadas y el uso de estructuras universitarias vinculadas a la esposa del presidente.

En ese contexto, la iniciativa de ERC adquiere una dimensión mucho más delicada de lo que aparenta. Porque, aunque formalmente se dirige contra las cátedras patrocinadas por empresas inmobiliarias, el debate inevitablemente acaba salpicando a la polémica más incómoda que afronta actualmente la Moncloa.

La universidad, nuevo campo de batalla

El debate también refleja un cambio profundo en la universidad española. Durante años, las instituciones públicas han recurrido cada vez más a colaboraciones con empresas privadas, fundaciones y patrocinadores externos para financiar investigaciones, másteres y programas especializados.

Ese modelo se defendía como una forma de impulsar innovación, transferencia de conocimiento y colaboración público-privada. Ahora, sin embargo, parte de la izquierda política empieza a cuestionar precisamente esos mecanismos, especialmente cuando los estudios publicados contradicen determinadas posiciones ideológicas sobre vivienda, mercado o economía.

El problema es que la frontera entre independencia académica y control político puede volverse extremadamente difusa. Limitar la influencia empresarial puede parecer razonable para algunos sectores, pero otros advierten de que el riesgo es sustituir la dependencia económica por vigilancia ideológica institucional.

En otras palabras: pasar del patrocinio privado al filtro político.

Del debate científico al combate político

La Proposiciòn no de Ley de ERC será debatida en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso. Pero el verdadero debate ya no parece científico ni universitario. Se ha convertido en otra batalla política más dentro del clima de polarización permanente.

Porque detrás de conceptos como "transparencia", "imparcialidad" o "neutralidad académica" late una pregunta mucho más incómoda: quién controla el relato dentro de la universidad pública y qué investigaciones son consideradas aceptables políticamente.

Y mientras el Congreso debate cómo vigilar las cátedras privadas, el nombre de Begoña Gómez sigue proyectándose sobre toda la discusión como el gran elefante político dentro del aula universitaria.