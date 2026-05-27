La Audiencia Nacional señala a Illa y la campaña del PSC que le llevó a la presidencia de la Generalidad

La investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afecta también a los socialistas catalanes y a su máximo dirigente, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa. En el curso de las pesquisas y registros de la UCO en el marco de la operación para desmantelar la cloaca del PSOE organizada tras la imputación de Begoña Gómez, la esposa del presidente, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido a los agentes que reclamen al PSOE la documentación relativa a la financiación de la última campaña autonómica del PSC, en la primavera de 2024, que fue la que llevó a Illa a la presidencia de la Generalidad tras pactar importantes cesiones con ERC.

La petición consta en el auto del juez que ha llevado al registro de la sede del PSOE y otras dependencias relacionadas con el partido, como el despacho del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, que habría canalizado los pagos ordenados por Santos Cerdán a Leire Díez a cambio de sus servicios para torpedear las investigaciones judiciales que afectan a los socialistas en general y muy particularmente a la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una de las ramificaciones de la investigación se centra en la campaña del PSC para las autonómicas de 2024. Pero no es el único expediente judicial que impacta de lleno en los socialistas catalanes y su líder. Los negocios en China de José Luis Rodríguez Zapatero también afectan a Illa, según Junts, que alude al contrato con Huawei para la fibra óptica de las infraestructuras públicas catalanas. La operación dejó fuera a Telefónica en favor de una unión de empresas entre la catalana Sirt y la mencionada Huawei. El contrato se firmó el pasado mes de marzo.

Respuesta del PSC

En relación con la última requisitoria, el PSC alega que ha respetado en todo momento la legislación electoral y que ha actuado con "total transparencia". Al respecto afirma que toda la documentación sobre la campaña electoral está en manos de la Sindicatura de Cuentas, que dispone de toda esa información para entregarla al juez. Además, el partido catalán señala en un comunicado su total disposición a colaborar con la justicia.