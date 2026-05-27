La fiscal del caso Plus Ultra, María Luisa Llop, abroncó a los peritos que cuestionaron la limpieza del rescate de la aerolínea por 53 millones de euros que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez. El caso se investigó inicialmente por la titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, Esperanza Collazos, y acabó siendo archivado tras numerosas peticiones de la Fiscalía de dar carpetazo a la investigación.

Posteriormente, la causa fue remitida en este mes de marzo al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que ha acordado la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad o blanqueo de capitales. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) revelaba unos mensajes entre dos implicados de la trama corrupta en los que hablaban de para la investigaicón del Juzgado Instrucción nº 15 de Madrid a través de la Fiscalía: "La fiscal jefa es amiga".

Libertad Digital publica la intervención de la fiscal Llop durante una vista que tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 ante la juez Esperanza Collazos. Concretamente, se celebró un careo para confrontar la versión de los peritos independientes del despacho Martín Molina, que denunciaron que la aerolínea ya estaba en quiebra antes del rescate del Ejecutivo, frente a las conclusiones de los peritos de Deloitte y DC Advisor, contratados por la Sepi y por la aerolínea. Se repitió así esta diligencia que había tenido lugar el 18 de enero de 2022, pero que se anuló por fallos técnicos en la grabación.

Durante la vista, la fiscal Llop interrumpió de forma muy autoritaria a uno de los peritos independientes que estaba cuestionando la limpieza del rescate del Gobierno a la aerolínea: "Discúlpeme me parece que están discrepando los peritos (de la Sepi). Vamos a ver únicamente lo que estamos viendo hoy".

"Es importante lo del tema de la subordinación", afirmaba el perito ante una fiscal que elevaba incomprensiblemente y muy nerviosa su tono de voz: "Escúcheme. ¡No! ¡Me escucha un momento por favor! No cuente cosas que dice que se dijeron en la otra ocasión porque parece ser que discrepan (los peritos de Sepi)".

Fuentes jurídicas presentes en la declaración consultadas por LD destacan que "la actuación de la fiscal Llop fue prácticamente nula a lo largo de todo el careo, a pesar de tratarse de una prueba fundamental. Sólo intervino actuando como abogada defensora de los peritos de la Sepi".

En dicha vista, los peritos independientes ratificaron que Plus Ultra era una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019 (antes de la pandemia del covid-19), en causa de disolución. Por tanto, no se cumplían los requisitos para recibir la ayuda pública. Destacaron irregularidades como un préstamo participativo de 6,3 millones de euros que infló artificialmente el patrimonio neto, y un plan de viabilidad "irreal" y excesivamente optimista. Afirmaron que, sin el rescate, la compañía debería haber cerrado.

Por su parte, los peritos de Sepi se ratificaron en que, con la documentación aportada por Plus Ultra, la empresa cumplía los requisitos y no estaba en crisis. No obstante, reconocieron no haber tenido acceso a toda la documentación completa del expediente.

La Fiscalía en el rescate de Plus Ultra

Según la UDEF, "tras la concesión del primer tramo de la ayuda pública, las últimas conversaciones a las que se va a hacer alusión son en referencia al bloqueo judicial del importe del segundo tramo (34 millones de euros) por parte del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. En este contexto, se producen varias conversaciones entre el abogado Miguel Palomero y el empresario Rodolfo Reyes. En una de esas conversaciones, Palomero afirmó "la fiscal jefe es amiga y hay que cortar esto", pero sin especificar de qué fiscal se trata. La fiscal del caso Plus Ultra era María Luisa Llop, mientras las fiscal jefe provincial de Madrid era Pilar Rodríguez.

María Luisa Llop llevó inicialmente el Caso Plus Ultra en el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid. Fue la fiscal del Ministerio Público asignada a la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra por la Sepi. Solicitó en varias ocasiones el archivo de la causa, argumentando que no había indicios suficientes de delito en la concesión de las ayudas. En agosto de 2021 (mientras la jueza Esperanza Collazos estaba de vacaciones), pidió al juez sustituto que levantara la suspensión del pago de los 34 millones pendientes, permitiendo que se completara el rescate. Posteriormente fue ascendida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por decisión del entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Por su parte, Pilar Rodríguez fue la fiscal jefe provincial de Madrid entre 2018 y 2026. Rodríguez fue investigada por un delito de revelación de secretos en el caso del entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Recibió el sobrenombre de "fiscal cianuro" al asegurar que en la nota de prensa en la que se filtró información contra el novio de Ayuso daban "ganas de poner un poquito de cianuro". El pasado mes de abril, la nueva fiscal general del Estado Teresa Peramato promocionó a Pilar Rodríguez como fiscal de la Sección de lo Social del Tribunal Supremo.

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