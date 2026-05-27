La Fiscalía Superior de Madrid abre un expediente a las fiscales mencionadas en el caso Plus Ultra

La Fiscal Superior de Madrid ha abierto un expediente contra las dos fiscales que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra: la Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández y la Fiscal destinada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, María Luisa Llop Esteban.

Así se desprende del escrito de la Fiscalía firmado por la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra y al que ha tenido acceso Libertad Digital, que anuncia "la incoación del presente Expediente Gubernativo" después de recibir una denuncia de Iustitia Europa.

"Según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y las comunicaciones intervenidas que sustentan la denuncia, existen indicios de una posible influencia indebida y falta de imparcialidad en el criterio fiscal que permitió el desbloqueo de fondos públicos", señala Iustitia Europa en una nota de prensa.

"La fiscal jefa es amiga"

En uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se recoge una conversación entre el abogado Miguel Palomero y el principal accionista de la compañía Plus Ultra, Rodolfo Reyes en la que se refleja cómo tratan de boicotear la investigación en curso sobre el rescate.

Uno de los mensajes intervenidos refleja que Palomero escribe: "La fiscal jefa es amiga". Además de otras expresiones que aparecen recogidas en el informe como "hay que cortar esto" o "hay que hacer un Kitchen Cabinet".

En esa conversación no se especifica de que fiscal se trata, no obstante la fiscal del caso Plus Ultra era María Luisa Llop y la fiscal jefe provincial de Madrid era Pilar Rodríguez.

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