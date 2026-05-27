La agenda internacional de Pedro Sánchez, esta vez con una visita al papa León XIV, se ha visto empañada con la entrada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede central del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, de la que se hace eco en estos momentos toda la prensa italiana. La noticia ha saltado a los medios de comunicación cuando el presidente del Gobierno estaba a punto de reunirse con el Papa.

La Stampa titula "España: La Guardia Civil, en la sede del PSOE por posible financiación ilícita". Según los medios ibéricos, se trataría de un registro en el marco de una investigación sobre presuntos fondos reservados —o dinero negro—".

El medio italiano se hace eco de las primeras informaciones que se publicaron sobre el caso y añade: "Agentes de la Guardia Civil española se han presentado al amanecer de hoy en la sede central del Partido Socialista español (PSOE), en la calle Ferraz de Madrid, según lo adelantado por El Confidencial y confirmado por otros medios. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, citadas por la cadena SER, la operación ha sido ordenada por el tribunal de la Audiencia Nacional para buscar información en el marco de una investigación bajo secreto de sumario, diferente al caso Plus Ultra —relativo al rescate financiero de la aerolínea— que investiga el mismo tribunal". Minutos después, y tal y como pudo saber Libertad Digital, la entrada de momento no es un registro, sino un requerimiento de documentación en el marco de la trama SEPI.

Corriere della Sera alude a la rueda de prensa que tiene prevista Pedro Sánchez tras su encuentro con León XIV: "Tormenta política en España: la Guardia Civil registra la sede central del Partido Socialista. A las 11, rueda de prensa del presidente del Gobierno, Sánchez, en Roma". Y añade in la entradilla: "Los agentes han entrado esta mañana en la sede del Partido Socialista Español (PSOE) en la calle Ferraz de Madrid para solicitar documentos al partido. Los registros llegan a pocos días del procesamiento del expresidente del Gobierno Zapatero, pero ambos casos no están relacionados".

"España: La Guardia Civil registra la sede del PSOE por posible financiación ilícita", titula La Repubblica. Y añade: "Las operaciones, iniciadas esta mañana en la calle Ferraz de Madrid, incluyen también varias propiedades de diferentes altos cargos" —en referencia a los registros en las casas de Santos Cerdán y Gaspar Zarrías—.

"Mientras tanto —continúa la información del medio italiano—, Sánchez ha llegado al Vaticano para la audiencia con el papa León XIV".

Si pensaba que eludiendo, una vez más, la sesión de control del Congreso, se iba a librar de noticias incómodas sobre la corrupción que rodea al partido y al Gobierno, Pedro Sánchez se ha equivocado. Su visita al Papa ha quedado empañada por esta operación de la UCO en la sede central del partido en Ferraz y en los domicilios de Santos Cerdán y Gaspar Zarrías.