La UCO entra en Ferraz en un operativo por la trama Sepi

Según ha podido saber Libertad Digital agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han entrado en la sede del PSOE de la calle Ferraz para hacer un requerimiento de documentación al partido en relación a la denominada trama Sepi, que investiga bajo secreto de sumario el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Según ha podido saber Libertad Digital no se descarta que la UCO tenga que hacer una entrada y registro si no se entrega la documentación solicitada formalmente.

Por esta causa fueron detenidos el pasado mes de diciembre la fontanera del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sepi Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar.

Tras tomar declaración ante el juez, los tres quedaban en libertad con medidas cautelares pero no ingresaban en prisión al no solicitarlo la Fiscalía.

Los investigadores han podido acreditar en este caso que Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso integraban un grupo de WhatsApp llamado Hirurok (que significa en euskera "los tres juntos") en el que trataban y negociaban las comisiones ilegales que obtendrían tras conseguir determinados contratos o ayudas públicas. Además, usaban sus influencias en los ministerios de Hacienda de María Jesús Montero o para la Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera para conseguir mordidas a través de la concesión de adjudicaciones o subvenciones públicas. Dicha influencia habría servido para amañar al menos cinco contratos que los investigadores cifran en un total de 132.955.664 euros.

Recordamos que la UCO requirió documentación en diciembre de 2025 sobre licitaciones y contratos públicos sospechosos de irregularidades o amaños. Los agentes se personaron en sedes como la Dirección General de Patrimonio del Estado, el citado Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Correos y las direcciones de Transición Ecológica (Política Energética y Minas). Concretamente, se buscaban expedientes de adjudicaciones en empresas como SEPI, ENUSA, Mercasa, Forestalia y otras, donde supuestamente intervino la trama corrupta para influir en resoluciones o evitar impugnaciones.

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