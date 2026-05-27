El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que acuda a la sede del PSOE en la calle Ferraz para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez.

El juez dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Leire Diez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado.

Igualmente, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional considera que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

Respecto de Juan Manuel Serrano Quintana, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos y Juan Francisco Serrano Martínez, también muy próximo a Sánchez y actual secretario de política municipal del PSOE, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.

Estas medidas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.

La trama SEPI

Por esta causa fueron detenidos el pasado mes de diciembre la fontanera del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sepi Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar. Tras tomar declaración ante el juez, los tres quedaban en libertad con medidas cautelares pero no ingresaban en prisión al no solicitarlo la Fiscalía.

Los investigadores han podido acreditar en este caso que Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso integraban un grupo de WhatsApp llamado Hirurok (que significa en euskera "los tres juntos") en el que trataban y negociaban las comisiones ilegales que obtendrían tras conseguir determinados contratos o ayudas públicas. Además, usaban sus influencias en los ministerios de Hacienda de María Jesús Montero o para la Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera para conseguir mordidas a través de la concesión de adjudicaciones o subvenciones públicas. Dicha influencia habría servido para amañar al menos cinco contratos que los investigadores cifran en un total de 132.955.664 euros.

Recordamos que la UCO requirió documentación en diciembre de 2025 sobre licitaciones y contratos públicos sospechosos de irregularidades o amaños. Los agentes se personaron en sedes como la Dirección General de Patrimonio del Estado, el citado Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Correos y las direcciones de Transición Ecológica (Política Energética y Minas). Concretamente, se buscaban expedientes de adjudicaciones en empresas como SEPI, ENUSA, Mercasa, Forestalia y otras, donde supuestamente intervino la trama corrupta para influir en resoluciones o evitar impugnaciones.

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