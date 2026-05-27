La UCO registra las casas de Santos Cerdán y Gaspar Zarrías

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registra la casa del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y del expresidente socialista de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

Dicha diligencia se enmarca en un operativo relacionado con la trama Sepi que investiga bajo secreto de sumario el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

La UCO tambien se ha personado en la sede del PSOE en la calle Ferraz para reclamar documentación. En caso de que el Partido Socialista no atienda la petición de información se procederá a efectuar una entrada y registro.

Recordamos que la UCO requirió documentación en diciembre de 2025 sobre licitaciones y contratos públicos sospechosos de irregularidades o amaños. Los agentes se personaron en sedes como la Dirección General de Patrimonio del Estado, el citado Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Correos y las direcciones de Transición Ecológica (Política Energética y Minas). Concretamente, se buscaban expedientes de adjudicaciones en empresas como Sepi, ENUSA, Mercasa, Forestalia y otras, donde supuestamente intervino la trama corrupta para influir en resoluciones o evitar impugnaciones.

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