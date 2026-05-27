Las notas manuscritas de Julio Martínez señalan directamente al gas, oro y petróleo de Venezuela: "Pdvsa 50%"

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional encontró durante el registro de la casa de Julio Martínez Martínez cientos de hojas manuscritas que harían referencia a las supuestas prácticas ilegales de la trama Plus Ultra. Entre ellas, se encontraban referencias a la compraventa de gas, oro, carbón y petróleo venezolano.

La pasada semana, el juez de la Audiencia Nacional imputó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por considerarlo el "líder" de la trama Plus Ultra después de más de dos años de instrucción que se ha llevado bajo secreto de sumario. La trama, además de haber urdido posibles negocios ilícitos con el régimen bolivariano de Venezuela, también habría influido en el Gobierno de Pedro Sánchez para que este otorgase a la aerolínea Plus Ultra un rescate de 53 millones de euros sin cumplir los requisitos necesarios para ello.

En un informe de la UDEF al que ha tenido acceso Libertad Digital, la policía judicial realiza un análisis pormenorizado de las cientos de hojas manuscritas que encontró en casa del que fuera "lacayo" de Zapatero, Julio Martínez Martínez, el testaferro principal del exlíder del PSOE. En estas notas se encuentran numerosas referencias a Venezuela, a altos cargos del régimen de Maduro —ahora bajo la dirección de la "amiga'" de Zapatero, Delcy Rodríguez— y a Pdvsa, la petrolera nacional venezolana.

"El análisis realizado sobre la documentación hallada se pone de manifiesto en la agenda de color negro con la serigrafía "PLUS ULTRA, LÍNEAS AÉREAS", que contiene anotaciones manuscritas en las páginas reseñadas de la 01 a la 86 codificada como ROS - Doc. 003, que trascienden notablemente del ámbito de influencia o de las relaciones institucionales que pudiera ostentar un empresario, al proyectarse directamente sobre asuntos de Estado de máximo nivel, ajenos por completo al marco normal de una activity mercantil", comienza un apartado de conclusiones de varias notas en las que Martínez Martínez hacía referencia a la liberación de presos venezolanos, la intervención del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Venezuela y la repatriación forzada del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.

"En otro grupo documental, denominado R-05, Documento 005.- folio 89, constan numerosas anotaciones relativas a porcentajes, en una hoja denominada como expresión "TEMAS DE INTERÉS", donde refleja lo que pudiera corresponder con un plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados. En color rojo y entre paréntesis consta el porcentaje (10%). En línea con lo anterior también constan anotaciones sobre la compraventa de oro, con expresiones tales como "Bandes debe estar disimulado". Bandes es el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, banco estatal", desarrollan los investigadores en el informe.

En este sentido, también destacan numerosas anotaciones en las que se recalcan los nombres de altos cargos del régimen bolivariano "directamente vinculados a actividades de extracción de recursos naturales del país como son carbón, gas, petróleo, oro o níquel". Algo que, según destacan los agentes de la Policía Nacional, nada tiene que ver con la actividad profesional declarada de Julio Martínez Martínez.

En una de esas anotaciones se puede leer, bajo el enunciado de "Seguro Mundial", la palabra Pdvsa. Esta tiene dos cifras anuales y abajo unos porcentajes. En el marco del año 2024, existen dos cifras que suman 501.000 dólares, que tienen una flecha hacia la izquierda que señala "30%". Más abajo, en referencia al año 2020, se puede leer una cifra total de 1.597.607 dólares. De esa cifra sale una nueva flecha que refleja un "50%".

Notas manuscritas de Julio Martínez Martínez intervenidas por la UDEF.

Las notas manuscritas de Julio Martínez Martínez hacen referencia a otras muchas empresas del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Junto a varias de esas empresas aparecen cuantías económicas y, junto a estas, un porcentaje. Los investigadores no aclaran si se trata de comisiones por haber conseguido algún tipo de contrato; si bien destacan en otras partes del sumario al que ha tenido acceso Libertad Digital que la trama hacía referencia a Zapatero como el conseguidor de contratos para Venezuela. Entre estas, señalan un viaje del "líder" a China para vender petróleo crudo venezolano a una empresa perteneciente al Partido Comunista de China.

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