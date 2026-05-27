Nuevo terremoto político con epicentro en la sede central del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado este miércoles a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acuda para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en el marco de la investigación sobre una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido o al Gobierno.

El magistrado dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, la fontanera del PSOE, Leire Díez Castro, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. Considera asimismo que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos antes descritos y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

De forma paralela a esta operación de la UCO, el Congreso de los Diputados acogía -con simulacro de incendios incluido- la sesión de control al Gobierno sin que el presidente Pedro Sánchez estuviera presente ya que se encontraba en el Vaticano, donde acudió para reunirse con el papa León XIV. En este contexto, el Partido Popular centró el foco en los socios que aun a día de hoy apoyan al Ejecutivo. "La situación es agónica. El ambiente es irrespirable. Los socios deben decir que esto se acabó", afirmó Alberto Núñez Feijóo.

Pero lejos de ello, el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, movió un poco más su línea roja, aquella que, supuestamente, si los socialistas la traspasan su partido les dejará caer. Ya no es si se imputa al PSOE por financiación irregular, ni tan siquiera si se abre juicio oral por esta cuestión. Ahora Rufián introduce otro matiz: considera necesario que exista una sentencia firme.

- "Su línea roja siempre ha sido la financiación irregular o una posible financiación irregular", le aborda un periodista en los pasillos del Congreso. - "Sí, si se hiciera un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones", contestó.

Pero tan sólo 24 horas antes su respuesta fue diferente:

- "¿Adelanto de elecciones?, ¿moción de confianza?", le pregunta una periodista en esos mismos pasillos. - "No, nosotros, todo el mundo sabe, hasta que no haya una Gürtel del PSOE, un caso de financiación irregular, creo que es coherente. Nosotros echamos a Rajoy por montar un entramado de financiación irregular en su partido. Pediríamos elecciones si pasara lo mismo con el PSOE", contestó.

"La línea roja elástica de Gabriel Rufián. Ahora en la sentencia firme. Qué hipocresía. Y qué corrupción", replicó en redes sociales la diputada popular, Cayetana Álvarez de Toledo.

"A mí me preocupa la actitud de la izquierda en este país: prefieren a un ladrón de izquierdas antes que a un gobierno honrado de derechas. Y eso es lo que está pasando por las cabezas de los socios de Pedro Sánchez todos estos días", lanzó también el secretario general del PP, Miguel Tellado, en una entrevista en Al rojo Vivo, de La Sexta.