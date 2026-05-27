La macrooperación de la UCO que está teniendo lugar este miércoles en la sede del PSOE en Ferraz y en los domicilios de Santos Cerdán y de Gaspar Zarrías, entre otras actuaciones, en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan al partido o al Gobierno de Pedro Sánchez, ha provocado una gran conmoción y confusión. Entre otros, la operación judicial va dirigida contra Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, que ha sido imputada. El magistrado también señala la existencia de indicios sobre la colaboración con los investigados de Juan Manuel Serrano Quintana — exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos— y Juan Francisco Serrano Martínez —muy próximo a Sánchez y actual secretario de política municipal del PSOE—.

Como ya informamos en Libertad Digital el pasado mes de febrero, en el marco de la operación Leire que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la UCO había localizado un drive (plataforma de almacenamiento) del expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que acreditaba la existencia de una trama de corrupción. "La trama corrupta empleaba habitualmente dicha plataforma de almacenamiento para subir toda la información sobre los contratos públicos que estaban siendo amañados para conseguir comisiones ilegales. Los investigadores han hallado hasta actas elaboradas por los investigados donde dejaban testimonio de su presunta actividad delictiva".

Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso integraban un grupo de Whatsapp llamado Hirurok (que significa en euskera los tres juntos) en el que trataban y negociaban las comisiones ilegales que obtendrían tras conseguir determinados contratos o ayudas públicas y utilizaban sus influencias en los Ministerios de Hacienda de María Jesús Montero o de Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera para conseguir mordidas a través de la concesión de adjudicaciones o subvenciones públicas.

Dicha influencia habría servido para amañar al menos cinco contratos que los investigadores cifran en un total de 132.955.664 euros. Fue precisamente tirando de este hilo por el que Leire Díez fue detenida el 10 de diciembre de 2025 y no por sus labores como eficaz cloaquera del PSOE. En la misma operación también fueron detenidos Antxon Alonso y Vicente Fernández. Los tres fueron arrestados por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Y ya se decía en dicha información que esa operación podría explotar en 2026, como parece que ha sucedido.

Consecuencia de todas estas investigaciones, desde diciembre de 2025 los agentes de la UCO se han personado en diferentes sedes de organismos públicos como la Dirección General de Patrimonio del Esteado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Correos y la Dirección de Transición Ecológica, Política Energética y Minas, buscando expedientes de adjudicaciones en empresas como la Sepi, Enusa, Mercasa o Forestalia.

Los domicilios de Cerdán y Zarrías

Además de la entrada en Ferraz, este miércoles se están registrando los domicilios de Santos Cerdán —exsecretario de Organización del PSOE— y Gaspar Zarrías —expresidente socialista de la Junta de Andalucía—. Ambos han sido imputados por el juez Santiago Pedraz en el marco de la trama Sepi.

La relación de Zarrías con este caso viene de que según dice contrató a Leire Díez, la fontanera del PSOE, para que realizara un informe sobre si José Manuel Villarejo estuvo "detrás" del inicio de las investigaciones del caso de los ERE. Por dicho informe le pagó 16.000 euros, a razón de 4.000 euros al mes durante 4 meses, para que realizara un trabajo "como periodista de investigación". Así lo declaró Zarrías ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego el 16 de abril de 2026.

Posteriormente, en una segunda comparecencia ante el juez, dijo sentirse defraudado por el informe elaborado por la cloaquera del PSOE. En esta ocasión Zarrías fue preguntado en varias ocasiones si parte de la facturación de su empresa procedía de encargos que le hacía al Partido Socialista; pero la pregunta se desestimó por no considerarla procedente en la causa.

Sea como fuere, a la vista de su imputación por parte del juez Pedraz en la trama Sepi puede deducirse que sus explicaciones sobre su relación con Leire Díez no debieron ser totalmente convincentes para los investigadores.

Por su parte, Santos Cerdán también declaró en el marco de la misma causa que Zarrías por su implicación directa en las cloacas socialistas. De hecho, la UCO tenía fundadas sospechas de que Leire Díez era la testaferro del que fuera secretario de organización del PSOE porque cobraba menos cantidades económicas de las comisiones ilegales que obtenía junto al empresario Antxon Alonso y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Fernández.

Por otra parte, Libertad Digital ya demostró en su momento que Santos Cerdán había mentido en su declaración judicial cuando dijo que una periodista le había presentado a Leire Díez, cuando su contacto era previo. Con un dato adicional de gravedad: esa declaración se hizo en sede judicial y en condición de testigo, donde no se puede mentir y en caso de hacerlo se puede recibir el castigo correspondiente por un presunto delito de falsedad testimonial.

No han sido sus únicas mentiras ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por el intento, supuestamente, de sobornar a fiscales y altos cargos policiales para frustrar investigaciones sobre la presunta corrupción del entorno de Sánchez. También negó ante el juez que hablaba con Leire Díez antes de las reuniones que mantenían los miembros de la cloaca del PSOE.

Finalmente, en la macrooperación que sigue abierta este miércoles parece que se acaban cruzando varias tramas de la corrupción sanchista, la de las cloacas de Leire Díez, la de la Sepi y la de la presunta financiación del PSOE.