Más de 115 magrebíes identificados con objetos de lujo en dos fábricas okupadas en Vitoria

Un total de 119 personas, la mayoría inmigrantes, han sido identificadas en un dispositivo desplegado desde primera hora de la mañana por la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Policía Local en dos fábricas abandonadas y posteriormente okupadas en el barrio de Adurtza de Vitoria.

El Departamento de Seguridad ha informado de que la operación ha comenzado a las seis de la mañana, cuando agentes de los citados cuerpos policiales han acudido a los pabellones de URSSA y EGA ubicados en la calle Campos de los Palacios de la capital alavesa.

En el operativo, se ha identificado a quienes pernoctan en esas empresas. En total, se ha identificado a 119 personas: 116 de origen magrebí, una de procedencia europea y dos de nacionalidad española (una de ellas, una menor de 17 años que ha sido puesta a disposición de su progenitor).

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional se han encargado de verificar sus identidades y han trasladado a ocho de ellos, de entre 19 y 42 años, en cumplimiento de la Ley de Extranjería para comprobar su situación legal.

Durante el dispositivo, la Ertzaintza ha localizado en posesión de uno de los identificados, de 32 años, una cartera con documentación de otra persona, y a otro de ellos, de 23 años, le ha abierto expediente por tenencia de sustancias estupefacientes.

Además, los agentes desplazados han localizado multitud de objetos, entre ellos, varios ordenadores portátiles y teléfonos móviles, relojes, bolsos y bicicletas, cuya procedencia se está investigando.

Los pabellones de ambas fábricas están ocupados desde 2024 por decenas de personas sin hogar que pernoctan en ellos, a pesar de que el Ayuntamiento de Vitoria ha enviado ya requerimientos a sus propietarios para que procedan a su desalojo y a su limpieza, al haberse convertido en "focos de suciedad y residuos" y ante el riesgo de derrumbe.

En las últimas semanas, residentes en estas instalaciones han protagonizado incidentes con ocupas del barrio "autogestionado" de Errekaleor, cuyas viviendas son de propiedad municipal. Los altercados, en los que hubo varios heridos, se produjeron después de que personas procedentes de las fábricas abandonadas trataran de entrar en un piso vacío de Errekaleor. La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha reconocido que estos episodios demuestran que los "okupas de URSSA saben que tienen allí los días contados".

Por su parte, tras conocer el dispositivo, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, Iñaki García Calvo, ha pedido hoy que "se llegue hasta el final", que se desaloje lo que ha denominado como "un foco de delincuencia" y que se inicien las deportaciones de los identificados que tengan antecedentes o que estén en España en situación administrativa irregular.