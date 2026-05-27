La UCO se presenta en la Dirección General de la Guardia Civil para investigar los chivatazos

La Unidad Central Operativa se ha presentado esta mañana en las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil en una mañana en la que la misma unidad de la Benemérita se ha personado en la sede del Partido Socialista en Ferraz y en los domicilios del ex secretario general del partido Santos Cerdán y del expresidente socialista de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

Las diligencias practicadas durante la mañana se está miércoles se enmarcan en la denominada trama SEPI, que se encarga de investigar, bajo secreto de sumario, el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Según ha podido saber Libertad Digital, la UCO ha efectuado en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil un requerimiento de información. Si la documentación no es entregada, se podría proceder a una entrada y registro.

Fuentes de la investigación han detallado a este periódico que se es una "solicitud de información en relación con información reservada interna por posibles filtraciones". Chivatazos por los que se habrían abierto en su momento distintos expedientes disciplinarios que no habrían prosperado y que ahora estarían investigando, explican a LD.

En esta causa se encuentran involucrados el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, el empresario Antxon Alonso y la fontanera del Partido Socialista Leire Díez. Los tres fueron detenidos el pasado mes de diciembre y puestos en libertad días después tras su declaración ante el juez en la Audiencia Nacional.

Los investigadores acreditaron que los tres implicados integraban un grupo de WhatsApp llamado Hirurok ("los tres juntos" en euskera") en el que trataban y negociaban las comisiones ilegales que obtendrían tras conseguir determinados contratos o ayudas públicas.

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