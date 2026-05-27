Pedraz señala los audios de la cloaca del PSOE sobre Sánchez: "El Presidente ya dijo, que se limpie todo"

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha señalado los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha vuelto a recordar el audio que recoge una conversación entre la fontanera socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. "El Presidente ya dijo, que se limpie todo", señaló Dolset según el auto del juez.

Santiago Pedraz ha señalado en un auto que el comienzo de la trama de las cloacas del PSOE se inició cuando el presidente del Gobierno escribió una carta dirigiéndose a la ciudadanía tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, confirmando así una información exclusiva publicada por este diario. En este período de reflexión que se tomó el presidente se produjo una reunión en la sede del PSOE en Ferraz en la que participan Díez, Dolset, Juan Manuel Serrano, Santos Cerdán y Ion Fernando Antolín.

El auto del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Libertad Digital, refleja la conversación recogida en los audios de las cloacas. "Javier Pérez Dolset y Leire Díez, que en el transcurso de una reunión con el Fiscal Stampa, expusieron (en primer lugar Dolset) que cuando 'sale la imputación de Begoña Gómez, la mujer del Presidente ( .. .) entonces el Presidente ya dijo, que se limpie todo', añadiendo Leire 'límpiese' y finalizando DOLSET la ·exposición de lo que habría sucedido con un 'límpiese, sin límite'".

De igual manera el juez también apunta a que localizaron anotaciones manuscritas de Leire Díez que señalan que "intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe".

Por todos los indicios recabados por el juez hasta el momento se desprende que estos hechos suponen "el inicio de las actuaciones coordinadas por Leire Díez" que tenían el objetivo de "obstaculizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del gobierno o del PSOE". Además, el juez sitúa al por entonces Secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, al frente de estas actuaciones.

Por otro lado, el auto continúa señalando el caso concreto que afecta al hermano del presidente del gobierno, que dará comienzo este jueves en Badajoz. En concreto, el juez recoge las palabras de la fontanera socialista que hacen referencia a este caso y que reflejan que el objetivo era "destruir el procedimiento".

"Le angustia que María Jesús no lo tome bien"

El magistrado señala en otra parte de su auto que Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, se conocerían desde el año 2019 cuando Diez se encontraba al frente de ENUSA (empresa pública participada por la SEPI).

"Posteriormente, a través de Santos, Leire y Vicente habrían conocido a Antxón, a finales del año 2020, constando múltiples comunicaciones a partir de 2021 que dejan constancia de las reuniones mantenidas por estas cuatro personas", añade el auto.

De igual manera el juez tambien recoge un intercambio de mensajes entre Díez y Fernández en los que la primera le escribe "tranquilo con lo que iniciamos ayer" porque lo importante era "saber que todos estaban alineados correctamente". Al día siguiente Leire se puso en contacto con Cerdán "para arbitrar la posibilidad de tranquilizar la situación de Vicente Fernández" y le explica que "le angustia que María Jesús no lo tome bien", en una posible alusión a María Jesús Montero, según el juez.

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