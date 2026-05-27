Quién es quién en el caso de la fontanera del PSOE

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil accedían a primera hora de este jueves a la sede del PSOE en Ferraz como parte de la investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Tal y como recoge Libertad Digital, en el auto de Pedraz, la conocida como "fontanera del PSOE", Leire Díez; el empresario Javier Pérez Dolset; los exdirigentes del PSOE Santos Cerdán y Gaspar Zarrías; y al abogado Ismael Oliver son los principales investigados por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y contra las instituciones del Estado.

También figuran como investigados el letrado Jacobo Teijelo y el guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y atentado contra las instituciones.

Asimismo, el magistrado aprecia indicios de responsabilidad en la gerente de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, al menos como cooperadora, y le atribuye además un posible delito de falsedad documental por la emisión de facturas presuntamente irregulares. A estos, se suman otros personajes no tan conocidos.

Leire Díez

Abandonó el PSOE el 3 junio de 2025 tras ser citada en la sede de Ferraz para explicar unos audios en los que se le escuchaba pedir información comprometedora sobre miembros de la UCO.

Según el auto, presuntamente formaba parte de una trama junto al entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para "obstaculizar de forma sistemática y continuada" procedimientos judiciales o actuaciones policiales que pudieran perjudicar al PSOE o al Gobierno.

Díez, que siempre ha dicho que realizaba una labor periodística de investigación, fue concejala socialista en Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015, jefa de comunicación en la empresa pública Enusa entre 2018 y 2021 y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos entre 2022 y 2024.

Santos Cerdán

Secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025, dejó el cargo y el escaño tras publicarse su presunta vinculación con el caso Koldo. Pasó casi cinco meses en prisión y está investigado en esa causa por presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

En su día admitió que se había reunido dos veces en 2024 con Leire Díez y con el empresario Javier Pérez Dolset, quienes le informaron de audios del excomisario José Manuel Villarejo acerca de las saunas del suegro del presidente del Gobierno.

Sin embargo, de acuerdo con el auto judicial, la presunta organización se reunió al menos 22 veces en la sede del PSOE de Ferraz y Cerdán y Leire Díez se vieron al menos 17 veces más en otras localizaciones.

Gaspar Zarrías

Exdirigente del PSOE andaluz, desempeñó cargos destacados en la Junta de Andalucía, fue secretario de Estado y diputado y renunció al acta en 2015, cuando el Supremo solicitó el suplicatorio para investigarlo en el caso de los ERES.

Condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación, el Constitucional admitió su recurso de amparo y anuló esa condena en 2024 y ordenó dictar una nueva sentencia.

En su día declaró que contrató a Leire Díez en 2024 para indagar en la posible relación del excomisario José Villarejo con el procedimiento de los ERE y sostuvo que el PSOE no tuvo relación con esa contratación; el auto de Pedraz apunta a que se utilizó una sociedad suya para canalizar cuatro pagos de 4.000 euros del PSOE a Díez.

Javier Pérez Dolset

Empresario vinculado al sector tecnológico y de contenidos digitales, en 2017 fue detenido y la Audiencia Nacional le investiga por delitos como insolvencia punible, administración desleal, fraude en subvenciones y tráfico de influencias.

Ha reconocido que ha colaborado con Leire Díez en diversas investigaciones y el auto recoge varias reuniones de ambos, entre ellas la primera cita que mantuvieron en la sede del PSOE en 2024.

Según el juez, el PSOE llegó a abonarle un viaje a Zaragoza con el objetivo de mantener una reunión acompañado de Díez.

Ismael Oliver

Letrado de parte de los implicados, en el auto aparece como otro de los vehículos para pagar 27.225 euros a Díez, recurriendo a dos sociedades que administra, Estudio jurídico Loliver & Partners y Oliver Gruppe.

Se reseña que es también abogado del exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, investigado en España, y cómo presuntamente intentó junto a Leire Díez condicionar la actuación del fiscal Anticorrupción José Grinda.

Jacobo Teijelo

Es el abogado que contrató Cerdán tras su imputación en el caso Koldo, y su despacho ha intervenido en procedimientos de gran complejidad vinculados a delitos económicos y de corrupción, incluida la defensa del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco.

Por el momento el magistrado no lo integra en la organización, pero señala que coadyuvó a los intereses de la trama, que fue designado como "responsable" de las actividades del área de "hidrocarburos" y que presuntamente recibió al menos 125.000 euros provenientes del PSOE.

Pedraz vincula su actuación con presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho y contra las instituciones del Estado.

Juan Sánchez Yepes

A este capitán de la Guardia Civil que estuvo destinado en la UCO el auto lo relaciona con esos mismos delitos y apunta a que también facturó servicios al PSOE.

En el auto se señala que, sabiendo que era información secreta, aportó a Díez datos sobre la estructura de la UCO y algunos de sus miembros, centrándose él y la trama en el jefe del departamento de delincuencia económica, Antonio Balas.

Teijelo es su abogado en el denominado caso Gaslow, un presunto fraude de hidrocarburos que también instruye el juez Pedraz.

Ana María Fuertes

Gerente del PSOE desde 2021, antes fue responsable de la oficina de cumplimiento normativo del partido y diputada por Málaga, entre otros cargos.

Pedraz ve indicios de su responsabilidad, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos que investiga y, en todo caso, aprecia un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas "mendaces" que permitían transferir fondos a Díez.

En junio de 2025 Pedro Sánchez la incorporó al equipo provisional que asumió la Secretaría de Organización del partido tras la salida de Santos Cerdán y este miércoles, desde Roma, el presidente del Gobierno ha asegurado que "ha llevado las cuentas de manera escrupulosa del PSOE".

Juan Manuel Serrano y Juan Francisco Serrano

Pedraz no les atribuye la condición de investigados, pero señala que ve indicios de su presunta colaboración con los imputados, ejecutando "concretos y aislados actos en auxilio a su ilícito plan".

Según el auto, participaron en la primera reunión que Cerdán mantuvo con Díez en Ferraz el 26 de abril de 2024.

Juan Manuel Serrano fue jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018 y presidente de Correos.

Juan Francisco Serrano fue mano derecha de Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE y es actualmente miembro de la Ejecutiva y diputado por Jaén.