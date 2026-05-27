Salvador Viada, fiscal del Supremo: "Va a costar años cambiar todo el personal que hay colocado en la Fiscalía"

El fiscal del Supremo Salvador Viada, expresidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) , ha participado este miércoles en La noche de Cuesta, de esRadio, para hablar de la apertura de diligencias por parte de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, contra dos fiscales vinculadas al caso Plus Ultra.

Viada ha respaldado la decisión de investigar a la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y a la fiscal destinada en la Audiencia Nacional María Luisa Llop Esteban. A su juicio, los mensajes conocidos en el marco de la investigación obligan, como mínimo, a aclarar lo ocurrido. "Cuando aquí ha habido unos mensajes de los afectados en esta investigación, que dicen 'la fiscal jefa es amiga', pues hombre, esto induce a pensar que tienen mano", ha afirmado. "Es posible que no haya nada, es posible que sea archivado con el recto criterio de quien ha archivado, pero esas notas, desde mi punto de vista, obligan a investigar", ha añadido.

Durante la conversación con Carlos Cuesta, Viada ha insistido en que el problema no es únicamente el resultado de determinadas decisiones judiciales o fiscales, sino la sensación de que algunos procedimientos ni siquiera se investigan a fondo. Entre otros casos, el expresidente de APIF se ha detenido especialmente en el de Begoña Gómez. "Lo que no puede hacer la Fiscalía es no investigar. Es que no se investiga", ha lamentado. En este sentido, ha continuado, le resulta "muy llamativo" que se soliciten archivos "antes de saber todo lo que ha pasado", dejando que sean particulares o perjudicados quienes empujen las investigaciones.

En ese punto, Viada ha defendido justo lo contrario de lo que está ocurriendo. "Lo que tiene que hacer el fiscal es decir: 'Mira, como eres la mujer del presidente del Gobierno, te voy a investigar como al que más'". Sin embargo, considera que la actuación ha sido la inversa y ha llegado a asegurar que situaciones así "no las había visto nunca".

Sobre Álvaro García Ortiz, ha afirmado que su comportamiento supone "la traición al principio recto que tiene que tener un fiscal" y le ha acusado de actuar "en favor del presidente del Gobierno y en contra de una rival política". "Eso es de bochorno", ha dicho en la conversación, reprochándole además que permaneciera "un año al frente de la institución manejando la institución en su favor".

Por todo esto, Viada ha defendido que España necesita una "regeneración democrática" profunda que afecte al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y a la propia Fiscalía. "No puede ser que la Fiscalía esté más cerca del Gobierno que de los jueces. Tiene que ser independiente. Es que no hay otra manera de verlo", ha afirmado.

"Va a costar 30 años cambiar todo el personal que hay colocado en la Fiscalía por razones ideológicas. Bueno, quizás no 30, exagero. Pero 15 años sí, es que han colocado a gente muy joven, muy ideologizada", ha pronosticado.