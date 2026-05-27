Zapatero se retrató con Évole: "Cuando alguien hace algo malo, intenta que no le vea nadie"

"Cuando uno hace algo malo, grave... Lo hace intentando que no le vea nadie". Fue la frase con la que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, recientemente imputado por el caso Plus Ultra, respondió a Jordi Évole cuando el periodista le preguntó por el caso Koldo durante la entrevista que le concedió en marzo de 2024 con motivo del 20.º aniversario de los atentados del 11-M.

Zapatero hablando con Jordi Évole sobre los que se enriquecieron durante la pandemia de 2020. https://t.co/osMRFuN9LI pic.twitter.com/Du81huUg0K — Salvador Cruz Quintana (@boroscq) May 24, 2026

"¿Cómo se cuelan estos personajes en política? ¿No puede haber un control mayor de este tipo de comportamientos, teniendo en cuenta que para la gente que está trabajando son gente veterana en política? Parece que tengan que intuir que allí está pasando algo, o incluso que igual lo intuyen y no hacen nada", le espetó el presentador de Lo de Évole.

"Vamos a ver, quien hace algo malo, grave... Pues lo hace intentando que no le vea nadie". Así justificó Zapatero la entrada de Koldo García, mano derecha del exministro de Transportes José Luis Ábalos, detenido en febrero de 2024 por el caso de las comisiones en la compra de mascarillas, hasta la cocina del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hizo con cierto nerviosismo y titubeando levemente. Tardó en poder quitar la cara de susto.

"Es especialmente doloroso porque el 99,9% de la población española estaba luchando contra una situación tan adversa como una pandemia", le replicó el periodista. "La gente estaba preocupada, la gente no quería contagiar a su padre, a su madre, la gente no salía de casa. Y que, en medio de todo esto, haya alguien cercano a un Partido Socialista que lo que hace es enriquecerse...", añade.

"Yo creo que la contención es buena para todo en democracia. Vamos a dejar que la justicia actúe", le sugirió a Évole el expresidente, que apenas unos minutos antes había arremetido duramente contra el PP por la forma en la que actuó en 2009 tras las primeras detenciones de personas cercanas al partido en relación con la trama de corrupción del caso Gürtel. "Seamos prudentes para llegar a las conclusiones".

Presumió de su gestión y la de Sánchez

Según el líder socialista, la diferencia entre ambas situaciones es que el presidente Pedro Sánchez reaccionó tal y como procedía: "Con una frase, caiga quien caiga; con una iniciativa, exigir responsabilidad política; y con otra decisión, hacer una comisión de investigación". "Me siento muy reconfortado" por ello, aseguró. "Rajoy, al frente de una rueda de prensa que tuvo lugar el 9 de febrero de 2009, dijo: 'Esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP'", recordó.

Cuando Zapatero concedió la entrevista a Évole era el momento de mostrar "respeto a la justicia" y poco más. No quiso abundar en el presunto caso de corrupción que ha dado de lleno en la reputación del que fue secretario general durante 12 años (2000-2012). "Vamos a ver hasta dónde tiene el alcance", apuntó dando a entender que quedaría en nada.

No dudó, sin embargo, en alabar de nuevo la forma en la que Pedro Sánchez estaba gestionando la situación. "Es el primer presidente que reacciona así ante un escándalo", exclamó. "Yo tuve la suerte de no tener ninguno", añadió sin querer acordarse del caso de los ERE en Andalucía y ajeno a que él mismo sería imputado dos años más tarde por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.