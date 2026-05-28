AUGC tacha de "intolerable" la presión a agentes por investigar al PSOE y pide explicaciones a Mercedes González

La entrada de la Unidad Central Operativa en dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil nos dejaba este miércoles imágenes insólitas hasta ahora en nuestro país. Los agentes se presentaron por orden del juez Santiago Pedraz para realizar un requerimiento de información, paso previo al registro que permite la entrega de documentación de forma voluntaria. Fuentes cercanas a la investigación aseguran a Libertad Digital que también tomaron declaración a dos mandos que "abrieron una información reservada, que puede derivar en un expediente disciplinario, a dos compañeros".

Distintas investigaciones periodísticas, entre ellas las realizadas por este periódico y la emisora del mismo grupo, esRadio, apuntan a que esas actuaciones –ordenadas desde la Dirección General del Instituto Armado– tendrían como objetivo presionar a guardias civiles que estaban investigando al PSOE, en el marco de la campaña de persecución de la que venimos informando en LD y que habría sido impulsada por las cloacas del partido contra jueces, fiscales anticorrupción y miembros de la UCO.

Aunque la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) no puede confirmar las presiones, la organización reclama que "si se confirmasen, se actúe con todo el rigor posible frente a este tipo de comportamientos". "Vengan de donde vengan", exclama –en declaraciones a Libertad Digital– Diego Madrazo, secretario de Relaciones Institucionales de la entidad, que tacha de "intolerable" la posibilidad de que se haya hostigado a compañeros del cuerpo "por hacer su trabajo".

En lo que respecta a la apertura de una información reservada contra varios compañeros que investiga el juez Pedraz, el representante de la AUGC nos explica que los procedimientos administrativos en cuestión –que responden a un mecanismo ordinario– "se cerraron sin responsabilidad para los agentes afectados". Es decir, no derivaron en un expediente disciplinario o una sanción.

"Lo relevante, y en lo que ponemos el foco, es el motivo por el que se abrieron", señala Diego Madrazo. "Aquí aprovecho para reivindicar algo estructural: mientras los agentes sostienen investigaciones complejísimas contra corrupción, narcotráfico y crimen organizado, siguen sin tener garantizada la seguridad jurídica que merecen", añade. "Seguimos reclamando más medios, más protección y el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo".

¿Rehenes del poder político?

"Si finalmente la investigación judicial acreditara que esas informaciones reservadas se utilizaron para inquietar o condicionar a agentes que simplemente estaban haciendo su trabajo bajo mandato judicial, estaríamos ante hechos de una gravedad enorme", destaca el representante de la AUGC.

"Hay un elemento estructural que no podemos ignorar: un porcentaje muy importante de los destinos en la Guardia Civil son de libre designación. Eso significa que un agente que se niega a filtrar información a su cadena de mando puede perder su destino por una simple pérdida de confianza del mando superior. Sin expediente, sin proceso, sin garantías", añade.

"Ese mecanismo puede convertirse en un instrumento de presión silenciosa enormemente efectivo", nos explica. "La Guardia Civil no puede ser rehén de ninguna lucha política. Los investigadores necesitan respaldo institucional, seguridad jurídica y poder trabajar sin campañas de desgaste. Y desde AUGC lo vamos a seguir exigiendo", sentencia.

La independencia de la UCO

El secretario de Relaciones Institucionales de la AUGC quiere subrayar "la solidez institucional de la UCO", pese a los esfuerzos del Gobierno de Pedro Sánchez por intentar desacreditar a la unidad. "Actúa exclusivamente bajo mandato judicial y con un hermetismo absoluto hacia su propia cadena de mando", afirma Madrazo.

"Que ayer entrara en la Dirección General por orden del juez Pedraz, tomara declaración a varios jefes y que la cúpula no lo supiera de antemano, dice mucho de cómo funciona esta unidad", argumenta el secretario de Relaciones Institucionales de la AUGC. "Eso es independencia real", exclama.

¿Dónde está Mercedes González?

"La directora general de la Guardia Civil tiene la obligación de rendir cuentas ante los representantes de los ciudadanos. No comparecer para respaldar la actuación de los guardias civiles y aclarar qué ocurrió ayer, precisamente en un momento en que se investiga judicialmente si hubo presiones sobre investigadores del propio cuerpo que ella dirige, es una decisión que genera una imagen muy negativa y que, sobre todo, deja a los agentes sin el respaldo que necesitan y merecen", valora Madrazo.

"Los guardias civiles que trabajan en investigaciones sensibles necesitan saber que su dirección los protege, que no están solos", asevera el secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. "El silencio desde arriba no ayuda. La Guardia Civil es una institución seria, con profesionales serios, y merece una dirección que lo demuestre también en los momentos difíciles", añade. "Desde AUGC llevamos tiempo reclamando más transparencia institucional y una dirección que esté a la altura del compromiso diario de sus agentes. Esto es un ejemplo más de por qué esa exigencia es necesaria".