Clamor de la Guardia Civil contra las maniobras de Sánchez para frenar a la UCO

Diego Madrazo, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para denunciar las maniobras del Gobierno de Pedro Sánchez contra los que investigan la corrupción del Ejecutivo.

Sobre las investigaciones contra mandos políticos de la Guardia Civil afines al Ejecutivo, ha denunciado que "la investigación judicial finalmente determina que determinadas actuaciones internas se utilizaron para generar inquietud o condicionar el trabajo de nuestros compañeros de la UCO, que no hay que olvidar que trabajan en temas muy delicados. Son unos hechos de enorme gravedad".

"Estamos personados contra Leire Díez desde verano de 2025 por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, obstrucción a la justicia y solicitamos la personación como acusación particular que finalmente se nos admitió. Actuamos preventivamente porque las informaciones que se estaban difundiendo sobre el teniente coronel Balas eran difamatorias y además buscaban eso, entorpecer las investigaciones. Ahora todo esto ha saltado. Parece ser que se abrieron dos informaciones reservadas".

"Conviene recalcar que la información reservada es el paso previo a un expediente disciplinario y un expediente disciplinario por revelación de secretos nos puede acarrear a los guardias civiles hasta la expulsión del cuerpo. Finalmente, estas informaciones reservadas searon sin responsabilidad y, de hecho, ayer se tomó declaración a los mandos que promovieron esas informaciones reservadas. No se les tomó en calidad de investigados, se les tomó como testigos por si pudieron abrirlas por alguna motivación política –que esperemos, yo confío en que no sea así–, pero el tema huele muy mal y se está poniendo en tela de juicio a la institución al completo".

"Los agentes estamos enfadados. Nosotros tenemos investigaciones enormemente complejas sobre corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Continuamos sin tener la protección profesional y jurídica que merecemos, como el resto de los policías de este país. Seguimos reclamando más medios".

"El día 8 de mayo tuvimos que ver cómo dos compañeros entregaban la vida por esta lacra que es el narcoterrorismo, porque se puede definir así, que está acabando con comarcas enteras, es decir, con sociedades enteras. Y nosotros lo único que pedimos es más medios, más respaldo institucional y el reconocimiento de profesión de riesgo".

"Y es que no nos alcanza. Y encima nos vemos en el foco mediático por cosas tan desagradables como unas posibles presiones a unos investigadores. No hay que olvidar que el teniente coronel Balas ha dirigido investigaciones contra todos los partidos del espectro político".