El juicio a David Sánchez Pérez-Castejón ha comenzado este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz con unos minutos de retraso. Ha llegado ante una gran expectación mediática a las 9:40 horas y ha entrado por la puerta de atrás de los juzgados para evitar una exposición mayor a los medios de comunicación.

El hermano de Pedro Sánchez se encuentra imputado junto a otros diez acusados de haber cometido presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Otro de los acusados es Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz socialista, que habría creado un puesto ad hoc para que el hermano del líder del PSOE cobrase un sueldo sin trabajar.

En un primer momento, la defensa de Miguel Ángel Gallardo ha pedido la nulidad de la causa, al menos de la investigación en la que se le involucra porque, según ha defendido su letrado, la juez Beatriz Biedma ha cometido un error procesal. Este error se debería a que Biedma no habría interrogado en calidad de acusado a Gallardo, sino que lo hizo anteriormente como testigo y no le volvió a tomar declaración una vez fue imputado.

Posteriormente, el letrado defensor de David Sánchez ha intervenido para asegurar que está en consonancia con las quejas hacia la magistrada instructora. De hecho, ha recriminado que esta abriese, según su relato de los hechos, la causa con la investigación de unos delitos reflejados en la denuncia de las acusaciones populares y que, más tarde, la instrucción virase hacia los delitos por los que se le está juzgando.

De hecho, en esta primera intervención, Emilio Cortés ha generado una tensa situación al levantar la voz para cargar contra los hechos que se le imputan a su cliente, ya que, a su parecer, se trata de una causa 'política': "Esto es una pura invención, esto es mentira". Ante estas palabras, el juez que preside la sala ha pedido que no le levante la voz ni le corte cuando tome la palabra.

En consonancia con lo anterior, el siguiente abogado en tomar la palabra, que representa a dos trabajadores de la Diputación, también ha pedido el sobreseimiento de la causa apoyándose en la postura de la Fiscalía, que ha decidido no acusar en este caso. Por ello, ha pedido la "nulidad desde el comienzo de la causa", lo que causaría el sobreseimiento y archivo de la denuncia interpuesta contra sus clientes y contra los demás acusados.