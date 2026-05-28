El ex número dos de Interior duda de la existencia de las grabaciones de Rajoy y niega haber ordenado espiar a Bárcenas

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado durante su declaración como acusado en el juicio de la operación Kitchen que ordenase ninguna operación policial para investigar al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. Además ha mostrado sus dudas sobre la existencia de las grabaciones sobre el expresidente Mariano Rajoy.

Después de casi dos meses este jueves finalmente han comenzado las declaraciones de los acusados en el el juicio que investiga el presunto operativo parapolicial que se puso en marcha con el supuesto objetivo de extraer material al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relacionado con el caso Gürtel que pudiera comprometer al Gobierno o al partido. La supuesta organización clandestina se creó en el Ministerio del Interior en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz estaba al frente y fue apodada por sectores de izquierda como la 'policía patriótica'.

Durante su declaración ha respondido únicamente a las preguntas de su abogo y ha señalado que "nunca ordené investigaciones sobre nada". Lo que si ha reconocido durante su declaración es que el exministro Jorge Fernández Díaz le preguntó si tenía conocimiento de que existiese un colaborador de la policía cercano al entorno de Bárcenas. Martínez lo que hace es, con el nombre facilitado por el exminstro, preguntar al por aquel entonces DAO Eugenio Pino. "Este me confirma que hay un colaborador en el entorno de Bárcenas que hace labores de conducción", ha declarado Martínez.

De igual manera, durante su turno de palabra también ha negado haber oído el término kitchen en el ámbito policial y ha declarado que este nombre se trata de una "denominación periodística".

Su abogado también se ha interesado por saber su defendido ordenó al comisario Enrique García Castaño encontrar discos duros de Luis Bárcenas con documentación sensible para el Partido popular. "Radicalmente no", y añade Martínez: "yo pienso que eso de los discos duros de Bárcenas es una leyenda mediática". Del mismo modo, tambien ha negado haber ordenado a García Castaño entrar en el estudio de la familia Bárcenas. "Por supuesto que no ordené entrar en ningún local", ha precisado.

Sobre las grabaciones de Rajoy por parte de Bárcenas Martínez ha declarado que "de las grabaciones hablaban los periodistas" y que "nadie me transmitió ninguna preocupación jamás de ser grabado por Bárcenas".

Durante la primera parte de su declaración Martínez ha detallado su relación con el comisario José Manuel Villarejo. El acusado ha señalado que Villarejo le reportaba "información sobre toda clase de asuntos" y que le demostró que "tiene buenos contactos". La información que le remitía Villarejo abarcaba desde el ámbito de la inteligencia hasta simples "chascarrillos". "Hablaba mucho, en clave y con apodos", ha precisado.