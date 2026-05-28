El Gobierno de Pedro Sánchez entregó hace unas semanas a Bildu, la formación proetarra, toda la información relacionada con la situación procesal de policías y guardias civiles acusados de delitos sexuales. En una respuesta parlamentaria consultada por Libertad Digital, el Ejecutivo informa de que los protocolos internos puestos en marcha por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska dejan un balance de 13 guardias civiles con expediente disciplinario abierto desde 2019, así como 27 casos estimados en la Policía Nacional desde 2023.

Después de la denuncia de una subordinada contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, la formación proetarra quiso saber al detalle cuántos agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han sido detenidos o investigados judicialmente por delitos sexuales en los últimos años, el tipo de delito, la situación procesal y cuántas de estas investigaciones arrancaron por denuncias realizadas a través de los protocolos antiacoso de ambos cuerpos.

En lo que respecta a la Benemérita, el Ejecutivo precisa que constan denuncias contra ocho agentes por delitos de acoso sexual desde 2019, de los que uno terminó en condena y tres en imputación. "Todos los agentes se encontraban en activo y cuatro de ellos tenían responsabilidades jerárquicas", añade.

Mientras que en la Policía Nacional se estiman unos 27 casos desde que se puso en marcha el primer protocolo específico en este ámbito, que fue aprobado a finales del año 2022 bajo el título Protocolo de actuación ante casos de acoso sexual y acoso por razón de género, orientación e identidad sexual en la Dirección General de la Policía.

El Ejecutivo ha puesto en valor los protocolos internos para canalizar denuncias, subrayando que "se adoptan las medidas de protección, apoyo e información que resulten necesarias en el ámbito organizativo y asistencial, así como, si la víctima lo solicita, medidas de asesoramiento confidencial y acompañamiento especializado".

Inspección extraordinaria

En este sentido, el Ejecutivo ha activado una Inspección Extraordinaria Incidental (IEI) y señala que "como consecuencia de la puesta en marcha de la revisión extraordinaria aludida, un equipo de inspección compuesto por miembros del Ministerio del Interior se encuentra actualmente analizando los protocolos internos de actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ante situaciones de acoso sexual, por razón de sexo, género, orientación e identidad sexual, así como ante la violencia de género".

Por lo tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez cierra su respuesta escrita matizando que "el procedimiento de inspección se encuentra en curso y en fase preliminar, lo que impide, conforme a criterios de prudencia y rigor, formular un resultado o conclusiones definitivas hasta su completa finalización".