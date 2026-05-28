El juez señala la estrecha relación de Fernández y Montero para influenciar en la Sepi: "Lo está pasando mal"

El juez Santiago Pedraz ha señalado la estrecha relación del expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, con la que fuera su jefa, la exministra de Hacienda María Jesús Montero, que podría estar al tanto de las presuntas actividades ilícitas de la trama Sepi.

Tal y como publicó en exclusiva LD, la relación entre el imputado Vicente Fernández y la reciente candidata socialista a las elecciones a la Junta de Andalucía se prolongó mucho más allá del cese de Fernández como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. De hecho, ambos hicieron "vida de pareja" en un hotel en Cabo de Gata durante el verano del año 2021. Montero aseguró que no tenía relación con él desde el año 2019, cuando tuvo que dejar la Sepi por la reapertura de un caso judicial en el que estaba involucrado.

Según un auto del juez Pedraz, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la operación para intervenir en las decisiones de la Sepi comenzó en enero de 2021. Es entonces cuando la fontanera socialista Leire Díez envía un mensaje a Vicente Fernández en el que le pide que esté "tranquilo" porque la reunión del día anterior había salido bien: "Lo importante era saber que todos estaban alineados correctamente".

"Al día siguiente, Leire Díez mandó un mensaje a Santos Cerdán para arbitrar la posibilidad de tranquilizar la situación de Vicente Fernández en el que le hacía saber: 'lo está pasando mal' por 'la situación y el tiempo que ha pasado', así como porque 'le angustia que María Jesús no lo tome bien' (posiblemente en referencia a María Jesús Montero)", ahonda el auto.

Después, la UCO sitúa una reunión entre Leire Díez y Cerdán. Tras el encuentro, la fontanera del PSOE le enviaba un mensaje en el que le traslada que no les merecería la pena arriesgar lo que habían tramado durante la conversación en persona. Posteriormente, la propia Leire Díez habría intentado colocarse como jefa de Gabinete de la nueva presidenta de la SEPI —puesto vacante desde que se fuera Fernández, que habría seguido influyendo en el organismo dependiente de Hacienda desde que se marchó—, Belén Gualda González. Todo ello, según se interviene en un mensaje de Díez para "recuperar el control de la SEPI". "Aunque tenga que ser yo la que hable con el superjefe", sentenciaba Díez.

Tras no conseguir su objetivo, formaron el clan "Hirurok" en junio de 2021, cuando Fernández fue contratado por Servinabar. "Hirurok" habría influido en contrataciones públicas de diversa índole a cambio de mordidas y diseñaron una estrategia para tambalear mediante "una estructura criminal" las diferentes investigaciones que jueces y fiscales estaban realizando sobre la supuesta corrupción del entorno de Sánchez.

"Cerdán, en tanto en cuanto este, como secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos...) de algunos de sus miembros", sentencia el auto.

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