Igualdad exige a los funcionarios usar lenguaje inclusivo con términos como "nosotres" o "elle"

El Ministerio de Igualdad de Ana Redondo, a través del Instituto de las Mujeres, ha elaborado una guía de lenguaje inclusivo para que la Administración Pública utilice términos como "nosotres" o "elle". En el documento, consultado por Libertad Digital, se recuerda a los funcionarios que "es importante que estemos dispuestos a utilizar formularios que incluyan una versión del lenguaje neutro no binario con la aceptación de pronombres personales como elle o nosotres" con el objetivo de no obligar a "elegir entre masculino y femenino".

Ante este escenario, la organización Feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, contraria a las políticas de igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez, ha exigido al Instituto de las Mujeres retirar inmediatamente esta guía por "diluir la categoría de sexo". La organización de mujeres considera que las propuestas incluidas en el documento "debilitan herramientas esenciales para identificar, medir y corregir las desigualdades que sufren las mujeres por razón de sexo".

La organización ha reclamado la retirada del aval institucional a esta publicación, el cese de su distribución como material formativo o de referencia para el personal de la Administración y que deje de presentarse como orientación oficial aplicable al funcionamiento administrativo. La guía fue publicada el 21 de mayo por el Instituto de las Mujeres y ha sido difundida como publicación oficial dentro del catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado, en el marco de materiales dirigidos a la Administración.

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha cuestionado enérgicamente la coherencia de propuestas que, "al desplazar o diluir la categoría de sexo allí donde constituye una herramienta jurídica y administrativa esencial, debilitan directamente los instrumentos que permiten visibilizar, medir y combatir la discriminación que sufren las mujeres por razón de sexo". Por ello, rechaza que "instituciones públicas creadas para proteger la igualdad entre mujeres y hombres otorguen apariencia de legitimidad institucional a planteamientos que entran en contradicción con ese mismo mandato legal".

Según ha explicado la organización de mujeres, la guía define el lenguaje inclusivo "como un conjunto de estrategias lingüísticas y discursivas orientadas a garantizar la visibilidad y representación equitativa de todas las identidades de género, evitando la reproducción de sesgos sexistas y exclusiones en la comunicación".

A juicio de la Alianza, ese lenguaje inclusivo que se propone busca incentivar cambios que huyan del uso del masculino genérico e incorporen el uso del femenino y lo no binario. También ha indicado que propone utilizar formularios que incluyan una versión de lenguaje neutro no binario y que los documentos oficiales que obligan a elegir entre masculino o femenino den paso a documentos que además admitan el género no binario.

"El español dispone de recursos suficientes"

Las feministas han señalado que la propuesta de la guía es que documentos y formularios de la Administración abandonen "el dato objetivo del sexo" por la "percepción subjetiva de no ser ni mujer ni hombre". Recuerdan que "sin identificación del sexo, y promocionando su sustitución por las 'identidades sentidas', no es posible medir brechas salariales, segregación ocupacional, desigualdad en el acceso a recursos públicos, impacto diferencial de políticas públicas, discriminación institucional o violencia específica ejercida contra las mujeres", han explicado.

Finalmente, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha apuntado que "el español dispone de recursos suficientes para nombrar correctamente a las mujeres y describir con precisión la realidad sexual de las personas". "La igualdad entre mujeres y hombres no puede defenderse debilitando precisamente los instrumentos que permiten medirla", ha recalcado.