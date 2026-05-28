Julio Iglesias se querella contra Escolar por no retractarse del "montaje" sobre abusos sexuales

Julio Iglesias presentará una querella contra elDiario.es, su director, Ignacio Escolar, y otros cuatro responsables del digital porque se niegan a retractarse de la información publicada en el medio en la que se acusaba al cantante de abusar de dos antiguas trabajadoras. La causa terminó archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sin llegar a judicializarse.

Las partes estaban citadas este jueves en el Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid para un acto de conciliación previo a la querella por injurias con publicidad y calumnias. Sin embargo, según fuentes jurídicas citadas por EFE, los representantes del periódico rechazaron las condiciones exigidas por el artista para evitar la vía penal.

El abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, sostiene que el cantante ha sido víctima de un "montaje periodístico" y acusa al medio de haber vulnerado de forma "deliberada, reiterada y sistemática" su derecho al honor, a la intimidad y a la presunción de inocencia.

En la demanda de conciliación, la defense reclamaba que elDiario.es rectificase las informaciones publicadas y eliminase tanto las noticias relacionadas con el caso como los contenidos del pódcast La Casa de Julio Iglesias. También exigía el compromiso de no volver a publicar informaciones que, a juicio del cantante, "difamen o denigren" su imagen.

Además, Choclán solicitaba una indemnización económica "de importante cuantía", aún por determinar pericialmente, y pedía que los responsables del medio reconocieran "expresamente el comportamiento ilícito y el daño producido".

Según el escrito, los artículos y el pódcast atribuyen "de manera directa" a Julio Iglesias la comisión de delitos contra la libertad sexual, los derechos de los trabajadores y hasta explotación y trata de seres humanos, "sin respetar siquiera mínimamente el derecho a la presunción de inocencia".

La defensa del cantante considera además que no se trata de publicaciones aisladas, sino de "una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático" articulada mediante distintas entregas informativas y contenidos sucesivos "en los que se va intensificando el daño causado".

El abogado también denuncia que el medio "no se limitó a informar" sobre la existencia de la denuncia, sino que presentó los hechos "como reales", incluso "haciendo un montage con actrices profesionales".

"Los demandados, desde la primera publicación del 13 de enero de 2026, han venido vulnerando (de manera deliberada, reiterada y sistemática) el derecho fundamental al honor del Sr. Iglesias, a través de comentarios falsos e injuriosos y calumniosos (...), con la única finalidad e intención de menoscabar su imagen pública, así como minar la reputación—personal y profesional—, erosionar gravemente su propia consideración y estima personal, y también su estabilidad y salud mental", exponía el abogado.

En la demanda se sostiene igualmente que los futuros querellados formarían parte de "una organización más amplia" que habría participado en la elaboración de ese supuesto montaje periodístico contra el cantante, mencionando también a la agencia en español de TelevisaUnivision N+ Univision, contra la que Julio Iglesias ya anunció acciones legales.