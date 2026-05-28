La fiscal deja vendido a David Sánchez en su intento de anular el juicio: "No hay duda de la imparcialidad de Biedma"

La fiscal del caso del hermano de Pedro Sánchez ha criticado las dudas que la defensa de David Azagra —como se le conoce artísticamente— ha sembrado sobre la juez que ha instruido el caso, Beatriz Biedma. "No hay duda de la imparcialidad de la magistrada", ha sentenciado rechazando apoyar la causa de nulidad planteada por la defensa de Sánchez.

La vista se encuentra completamente marcada por la instrucción que realizó la juez Beatriz Biedma antes de que el caso llegase a las manos de la Audiencia Provincial de Badajoz. Cabe recordar que Biedma era uno de los objetivos a batir por la trama SEPI y la fontanera socialista Leire Díez. La instrucción todavía prosigue en el imaginario popular, no porque Biedma hubiese realizado actuaciones judiciales polémicas o inexactas, sino por las declaraciones de los acusados.

La fiscal Begoña García ha defendido las actuaciones de Biedma durante la instrucción del caso después de que el letrado defensor de David Sánchez, Emilio Cortés, sembrase la duda sobre la magistrada aseverando que la investigación había sido "prospectiva". "Respecto a la recusación, no tengo ninguna duda de la imparcialidad y objetividad de la magistrada. No entiendo esas sospechas que se han intentado introducir en este acto y en este momento procesal", ha explicado la fiscal durante la primera sesión de juicio al hermano del líder socialista.

De hecho, García ha subrayado que la nulidad de la causa ya fue pedida con anterioridad por los letrados defensores y que la Audiencia Provincial de Badajoz falló en contra de la misma. "Defendemos la legalidad de la investigación realizada", ha apostillado antes de resaltar que no se ha vulnerado el derecho a la defensa de los acusados. Así, ha dado la razón a las acusaciones populares, que han hecho referencia a que es lógico que un magistrado instructor comience investigando un delito y que posteriormente, conforme avance la investigación, desestime la presunta comisión de unos delitos y finalmente encuentre indicios de que se hayan cometido otros delitos; un hecho que, a ojos de las defensas, era causa de nulidad.

Además, respecto a los argumentos esgrimidos por el abogado de Miguel Ángel Gallardo también para pedir que se anule el juicio en contra de la instrucción de la magistrada, ha especificado que el procedimiento es legal. La defensa de Gallardo aseguraba que su imputación tardía después de haber comparecido como testigo durante la instrucción había vulnerado su derecho a la defensa; algo que ha negado la fiscal, a pesar de que ha calificado la imputación de Gallardo como "sorpresiva".

En otro orden de cosas, García ha reiterado que el Ministerio Público considera que no existen suficientes indicios como para condenar al hermano del líder socialista. De hecho, la Fiscalía no acusa en este proceso, según ha argumentado, porque cree que los presuntos delitos que podrían haber cometido los acusados ya se encuentran prescritos.