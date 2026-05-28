La opinión sincronizada se cae del guindo: "Todos hemos sido engañados por el PSOE sobre Leire Díez"

La conmoción provocada por la macrooperación de la UCO en Ferraz, los domicilios de Santos Cerdán y Gaspar Zarrías y la sede de la Guardia Civil llevada a cabo este miércoles para frenar a la cloaca del PSOE tiene noqueado al coloquialmente llamado equipo de opinión sincronizada, que más o menos veladamente o con toda su crudeza empieza a recoger velas ante lo que es un escándalo de enormes proporciones, que se une a todos los anteriores que han afectado al PSOE y al Gobierno, y en medio del tsunami que ha provocado la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En algunos casos tratan de extender la mancha a todos los periodistas, como si no hubiese habido muchos medios que honestamente se han pasado meses contando a qué se dedicaba la fontanera Leire Díez, sus relaciones con Santos Cerdán y Gaspar Zarrías y sus conexiones con la trama Sepi, mientras desde el PSOE se dedicaban a insultar a esos medios, a desacreditarlos e incluir sus informaciones como parte de una campaña de bulos destinada a destruir y derrocar de forma ilegítima a Pedro Sánchez.

"Todos los periodistas hemos sido engañados por el PSOE descaradamente en relación a quién era Leire Díez", dijo Lucía Méndez en la cadena SER, que parece que ayer vio la luz con el auto del juez Santiago Pedraz. El alegato estaría muy bien si hubiese dicho "he sido engañada", en vez de "todos los periodistas hemos sido engañados". Porque no, no todos hemos sido engañados.

🗣️ @LuciaMendezEM: "Todos los periodistas hemos sido engañados por el PSOE descaradamente en relación a quién era Leire Díez" 👉 https://t.co/PFLvWICZ9m pic.twitter.com/fk5DFYOiFB — Hora 25 (@Hora25) May 27, 2026

Si nos vamos a eldiario.es, leemos que José Enrique Monrosi no le compra ahora la mercancía averiada que Moncloa ha puesto en circulación para contrarrestar el terremoto judicial que supone el auto de Pedraz. A saber: que nada de lo que se contiene en el auto les afecta porque es obra de "unos flipados que se creían que luchaban contra las cloacas del Estado". En definitiva, "una pandilla de frikis".

A esto responde Monrosi que en su auto "el juez de la Audiencia Nacional es contundente y complica esa teoría de que Santos Cerdán iba por libre sin reportar a nadie sus movimientos. Primero, porque Pedraz fecha el inicio de las maniobras contra investigadores de causas que afectaban al PSOE justo cuando el presidente decidió tomarse 'cinco días de reflexión' tras la imputación de su pareja. Y segundo, porque señala a la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, como la persona que dio el visto bueno a las presuntas facturas ficticias que acabaron por llenar los bolsillos de Leire Díez". Y añade: "Preguntas sobre cómo es posible que un secretario de Organización se reuniera decenas de veces con Leire Díez en la sede nacional del Partido Socialista sin que nadie lo reportara a Pedro Sánchez ni tampoco nadie fiscalizara o preguntara por la presencia y el papel de la exmilitante quedan, por ahora, en el aire".

También duro es el editorial de El País, que mantiene que aunque "la presunción de inocencia debe prevalecer hasta el final, la acumulación de casos deja claro que no se trata de episodios aislados o fruto de oscuras conspiraciones: las investigaciones atañen al núcleo del poder que ha gobernado en los últimos ocho años. Es la hora de la responsabilidad, en el sentido más literal del término. La hora de dar respuestas y explicaciones a los militantes y simpatizantes socialistas, así como al conjunto de la ciudadanía". Ante las acusaciones tan graves que recoge el auto, no vale, según el editorial, "con decir que hay que dejar trabajar a la justicia". "Sánchez, que además de presidente del Gobierno es el secretario general del PSOE, es quien puede dar explicaciones sobre lo ocurrido, tomar las medidas pertinentes y poner luz y taquígrafos en esas actividades cuyo beneficiario último, a sabiendas o no, eran el propio partido y el Ejecutivo. El momento exige una plena rendición de cuentas, ante la ciudadanía y los militantes".

Antonio Maestre se ha despachado con un larguísimo mensaje en X en el que describe el auto como "escandaloso en el que se detalla con todo tipo de detalles una trama que implica al PSOE en el intento por destruir causas penales con sobornos y extorsiones". Destaca, entre otras cosas, que "la gerente del PSOE paga a través de sociedades de un abogado de un exmiembro del Gobierno de Venezuela a Leire Díez para que no quede rastro" y que "el PSOE paga viajes a Leire Díez y Javier Pérez Dolset utilizando trabajadoras de Ferraz para la gestión". Y concluye: "Todo esto aparece en el auto del juez Pedraz. Esto es información. Haced con ello lo que queráis pero que no se diga que no lo sepáis".

Pues después de leer el auto del juez Pedraz no quiero pensar lo que tienen que haber en el sumario. Es un auto escandaloso en el que se detalla con todo tipo de detalles una trama que implica al PSOE en el intento por destruir causas penales con sobornos y extorsiones. Se… — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) May 27, 2026

Cuando un usuario de la red social le pregunta "¿quién es exactamente la gente del PSOE que paga a Leire? ¿Es una trama que conoce todo el partido?", Maestre le responde: "El secretario de Organización del PSOE y la gerente del PSOE simulando facturas. Estoy seguro de que la concejal de Parla no tenía ni idea".

Maestre es otro que se ha caído del guindo en menos de lo que canta un gallo con la macrooperación de la UCO de este miércoles y el auto del juez Pedraz, pues otro usuario de X le recuerda en el mismo hilo un mensaje que escribió unas horas antes de la operación: "Yo no tengo ninguna duda de que hay una operación para tumbar al Gobierno. La hay desde el mismo momento en el que tumbó al Gobierno de Mariano Rajoy en una moción de censura. La derecha nunca ha respetado que la izquierda pueda gobernar. Pero para no ponérselo fácil a los que están dispuestos a cualquier cosa convendría no tener a corruptos y puteros en un ministerio y en la secretarí­a de organización que les dejan el camino fácil a todos los que quieren hacerlo. La izquierda tiene que ser un baluarte y el primero en denunciar a los corruptos". También le recordaba otro usuario, precisamente, que "lo único patente y acreditado son las maniobras de un Gobierno y el PSOE para desestabilizar e intentar acabar con policías, fiscales y jueces que los investigan. Eso por sí solo, es tan grave que deberían dimitir". A lo que Maestre respondía: "Eso no está acreditado porque se está investigando".

Pocas horas después se producía la operación de la UCO y se conocía el demoledor auto del juez de la Audiencia Nacional. Suficiente para cambiar de opinión, aunque la investigación sigue en marcha.