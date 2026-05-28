El juicio oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno y conocido artísticamente como David Azagra, por haber cometido los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias comienza este jueves 28 de mayo.

La vista se encuentra completamente marcada por la instrucción que realizó la juez Beatriz Biedma antes de que el caso llegase a las manos de la Audiencia Provincial de Badajoz. Cabe recordar que Biedma era uno de los objetivos a batir por la trama SEPI y la fontanera socialista Leire Díez. La instrucción todavía prosigue en el imaginario popular, no porque Biedma hubiese realizado actuaciones judiciales polémicas o inexactas, sino por las declaraciones de los acusados.

Durante uno de los interrogatorios realizados a David Sánchez, no supo situar físicamente la Oficina de Artes Escénicas, órgano que llegó a presidir, presuntamente sin trabajar, cobrando dinero público, por encargo del expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo. Al ser consultado sobre dónde se encuentra materialmente, el investigado respondió: "No le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora". Además, Sánchez no supo establecer una estructura jerárquica ni administrativa de la oficina, así como tampoco determinó de forma certera cuáles eran sus funciones.

El juicio también ha puesto el foco en la escasa presencia de Sánchez en su puesto de trabajo. Testimonios de directores de conservatorios y otros funcionarios sugieren que el hermano del presidente era un "fantasma" en la institución, con quien apenas tenían contacto o reuniones. Uno de los directores afirmó haber compartido con él únicamente "dos correos electrónicos y poco más".

A pesar de que la cúpula de la Diputación era consciente de que los altos cargos no tenían autorización legal para el teletrabajo sin un permiso por escrito —el cual David Sánchez no poseía—, se le permitió acudir presencialmente apenas una vez cada quince días. En el interrogatorio, el investigado llegó a negar haber solicitado formalmente el teletrabajo, a pesar de que existen correos electrónicos que contradicen esta versión. Por estos hechos, la Fiscalía entiende que no existen indicios de delito, por lo que se abstiene en este caso de realizar acusación. Sin embargo, las acusaciones populares piden tres años de prisión, doce de inhabilitación y la devolución de los salarios percibidos por parte de la Diputación pacense.

Uno de los once acusados en el caso, antecesor de Gallardo en la Diputación, Ricardo Cabezas, reconoció haber conocido en un mitin en 2017 y por boca del ahora presidente del Gobierno y hermano de David, Pedro Sánchez, que David Azagra era músico en una conversación informal. La juez Biedma apuntaba durante la instrucción que la Diputación socialista había realizado un puesto ad hoc para el hermano del líder del PSOE.

A pesar de que el juicio comienza este jueves, los dos primeros días se conocerán las cuestiones previas, por lo que las declaraciones de los 42 testigos comenzarán el próximo lunes 1 de junio. Posteriormente, el día 4 de junio se dará la declaración de los acusados, a menos que el juicio se agilice o se retrase, lo que podría variar los tiempos de la vista oral, como ha advertido el juez que preside la sala. En este marco, las documentales están previstas para el día 11 de junio.