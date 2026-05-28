El aeropuerto de Santiago estrena su nueva pista con un vuelo directo desde Nueva York

El aeropuerto de Santiago de Compostela ha reabierto sus puertas este jueves después de permanecer 35 días cerrado al tráfico aéreo para llevar a cabo una necesaria e importante renovación del pavimento de su pista principal.

Esta ansiada reapertura se ha materializado con la llegada de un vuelo procedente de la ciudad estadounidense de Nueva York, acontecimiento que además ha servido para inaugurar una ruta directa inédita que a partir de ahora conectará la región de Galicia con Estados Unidos.

Nueva York, plato fuerte de su oferta

Esta conexión intercontinental se erige como el plato fuerte de la oferta del aeródromo compostelano para la temporada estival. Además, supone el refuerzo de sus conexiones internacionales al ofrecer por primera vez vuelos sin escalas a tres continentes distintos.

David Kinzelman, vicepresidente de Operaciones de United Airlines, ha calificado este primer vuelo de la ruta como algo "fantástico". Además, ha señalado que el viaje se ha hecho "muy corto" incluso para los miembros de la propia tripulación, entre la cual se encontraban profesionales originarios de la capital gallega. El directivo norteamericano no ha ocultado el entusiasmo de la compañía. Ha asegurado que están "muy emocionados" de estrenar este servicio que une ambas orillas del océano Atlántico.

"Es nuestro sexto destino en España", ha recordado Kinzelman, que ha subrayado además la relevancia estratégica que tiene el mercado nacional para la aerolínea, apuntando que "este país es una parte importante de nuestra red y desde aquí los clientes pueden conectar en Nueva York e ir a más de 120 destinos".

Por el momento, la continuidad de la ruta transoceánica está garantizada durante toda la presente temporada de verano. De cara al invierno, el vicepresidente de la aerolína se ha limitado a responder con un prudente "ya veremos", aunque se ha mostrado optimista tras confirmar que la demanda inicial ha sido muy fuerte.

Por su parte, el director del aeropuerto gallego, Marcos Díaz, ha celebrado la llegada de esta nueva conexión aérea al considerar que supone incrementar las posibilidades de viaje y expansión, logrando de paso situar a la capital autonómica "en el mapa de rutas de una compañía de primer nivel".

Las obras se han centrado en la pista

Respecto a las actuaciones realizadas durante el último mes, Díaz ha detallado que las obras se han centrado de manera exclusiva en la regeneración del asfalto de la pista. Esta intervención era estrictamente necesaria para poder alargar la vida útil de las instalaciones, si bien ha aclarado que la misma no implica un aumento de la capacidad operativa ni del número máximo de pasajeros del aeropuerto.