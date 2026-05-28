Giro absoluto en la parrilla radiofónica española. El periodista Aimar Bretos pasará a dirigir y presentar Hoy por Hoy a partir del próximo mes de septiembre, asumiendo los mandos del tramo matinal. La emisora de Prisa Media ha oficializado el nombramiento tras confirmarse la abrupta salida de Àngels Barceló, quien dejará la cadena al término de este curso tras no alcanzar un acuerdo de renovación con la dirección del grupo.

"Un orgullo enorme"

El propio Bretos ha reaccionado a su nombramiento recordando los orígenes del formato: "Hace 40 años nació Hoy por Hoy de la mano de un periodista donostiarra que nos ha hecho amar la radio a todos, Iñaki Gabilondo". El comunicador ha expresado que es "un orgullo enorme" recoger un testigo prometiendo mantener "un compromiso con el mejor periodismo y la mayor independencia".

Promoción interna y reestructuración en Prisa

Con este movimiento, la dirección general de la emisora opta por una estrategia de promoción interna. Bretos, que capitaneaba los micrófonos de Hora 25 desde el año 2021, saltará a la franja de máxima relevancia comercial y de audiencia.

La vacante que deja el periodista de San Sebastián al frente de las noches de la SER abre ahora una nueva incógnita sobre quién asumirá las riendas de Hora 25 de cara al diseño de la nueva parrilla de la temporada 2026/2027.