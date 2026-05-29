Begoña Gómez pide aplazar la citación de Peinado alegando que su abogado tiene otra vista

Begoña Gómez ha pedido aplazar la citación a la que ha sido convocada por el juez Juan Carlos Peinado el próximo 9 de junio alegando que su letrado, Antonio Camacho, tiene otra vista en un Tribunal de Instancia de Córdoba.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid había citado a la esposa de Pedro Sánchez para el próximo 9 de junio a las 11 horas obligándola a asistir personalmente "con apercibimiento expreso de ser conducida por la fuerza pública" si es que no aparecía por los Juzgados de Plaza de Castilla.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el abogado de Gómez pide aplazar la convocatoria debido a que esta le coincide con otra citación que previamente le había sido informada y que corresponde a otro cliente. "Que el día 26 de mayo se ha notificado a esta parte auto de fecha 25 de mayo de 2025 en virtud del cual se acuerda convocar a las partes a la Audiencia Preliminar prevista en el art. 30 de la Ley del Jurado, en concreto, el día 9 de junio a las 11:00 de la mañana", comienza el escrito de alegaciones poniendo en contexto la situación. "Sin embargo –continúa—, este letrado tiene señaladas, con anterioridad al señalamiento efectuado por el citado auto de 25 de mayo, declaraciones el día 9 de junio en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Peñarroya-Pueblonuevo".

Por ello, pide al juez Peinado que habilite una nueva fecha para la comparecencia de Begoña Gómez en Plaza de Castilla, a la que no acude desde hace meses delegando completamente la actividad procesal en su letrado. "A efectos de facilitar la labor del Juzgado anunciar que este letrado tiene señalado acto de juicio oral el día 10 de junio (docs. 2 y 3)", continúa el escrito, advirtiendo que Peinado no podría tampoco citarla al día siguiente de lo previsto.

En esta vista, el juez instructor se estaría planteando imponer medidas cautelares a los tres acusados: Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés. Con este auto, Peinado confirma una vez más su intención de realizar un proceso penal por la Ley del Jurado, es decir, que sigue avanzando en un procedimiento que acabaría con Begoña Gómez siendo juzgada por un jurado popular.

La última vez que Peinado convocó a la esposa del líder socialista, lo hizo el pasado miércoles 1 de abril, en Miércoles Santo. A esta cita no acudió ninguno de los acusados siendo sus letrados los que comparecieron ante el juez. En esta comparecencia, Camacho pidió nuevas periciales y una testifical, exigencias que fueron denegadas por Peinado al entender que la defensa había tenido suficiente tiempo para pedirlo anteriormente. Así, achacó a Camacho que quisiese alargar una instrucción que antes había tachado de innecesariamente larga.