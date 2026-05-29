Conde-Pumpido, "desencajado" tras la imputación de su amigo Zapatero y su amnistiado Gaspar Zarrías

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se encuentra "desencajado" tras la imputación en los últimos diez días de su amigo el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del exconsejero socialista de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, al que amnistió de forma encubierta junto al resto de condenados por el caso de los ERE.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, imputaba hace diez días a Zapatero por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad o blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra. Por su parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, imputaba a Zarrías por su participación directa en las actividades delictivas de la cloaca del presidente del Gobierno Pedro Sánchez que se investiga en la trama de la SEPI.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "Cándido Conde-Pumpido está desencajado y muy afectado tras la imputación de su amigo íntimo José Luis Rodríguez Zapatero. En los últimos días se le ha visto cabizbajo y con muy mala cara. Desde su época de fiscal general del Estado, Conde-Pumpido tejió una estrecha amistad con el expresidente del Gobierno. Son uña y carne, y mantienen una comunicación muy fluida desde entonces, por ellos la imputación de su gran amigo le ha afectado mucho en su estado anímico".

"No se descarta que Zapatero haya buscado asesoramiento legal y consuelo en su amigo y presidente del Tribunal Constitucional desde que fue imputado. Cabe destacar que el letrado escogido por el expresidente del Gobierno para defenderse en el caso Plus Ultra, el catedrático Víctor Moreno Catena, es un abogado muy vinculado al PSOE. Además, defendió a la exconsejera socialista de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, en el caso de los ERE en el que fue condenada y posteriormente amnistiada por Conde-Pumpido en el TC".

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el otro motivo que ha supuesto un golpe para Conde-Pumpido en las últimas horas ha sido la imputación en la trama de la SEPI del exconsejero socialista Gaspar Zarrías. El presidente del Constitucional lideró en el TC la amnistía encubierta de Zarrías y del resto de condenados por el caso de los ERE del PSOE de Andalucía tras la sentencia del Tribunal Supremo".

"Tampoco se puede descartar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya contactado en las últimas horas con Conde-Pumpido tras el estallido del caso Plus Ultra y de la investigación de la cloaca socialista. El presidente del TC es el jurista de referencia de Sánchez, de Zapatero y del propio PSOE", subrayan.

La amnistía encubierta de Conde-Pumpido a Zarrías por los ERE

El caso de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) es el mayor escándalo de corrupción en la historia de España, ya que supuso el desvío de más de 680 millones de euros públicos entre 2000 y 2010 a través de un sistema fraudulento de ayudas a empresas y prejubilaciones.

La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a 19 altos cargos del PSOE de Andalucía, entre ellos el exconsejero socialista Gaspar Zarrías, y, posteriormente, el Tribunal Supremo ratificó las condenas más graves. Entre ellas, al expresidente socialista de Andalucía, José Antonio Griñán, a seis años de prisión por prevaricación y malversación, o a los nueve años de inhabilitación por prevaricación al también expresidente regional Manuel Chaves. Zarrías también fue condenado a de nueve años de inhabilitación especial por delito continuado de prevaricación. En julio de 2024, el Tribunal Constitucional, con Cándido Conde-Pumpido como presidente, estimó los diferentes recursos de amparo presentados por los condenados del caso de los ERE y anuló parcialmente estas condenas. Además, ordenó a la Audiencia Provincial de Sevilla dictar nuevas sentencias.

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