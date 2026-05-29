Detienen a un exdirigente del PSOE gallego en la trama de corrupción socialista en Portugal

La operación Imergente, que investiga supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas vinculadas al entorno del socialismo portugués, ha alcanzado también a un antiguo dirigente del PSOE gallego. Entre los cuatro arrestados figura Emilio Vázquez Blanco, exsecretario de Organización socialista en La Coruña y antiguo parlamentario autonómico, afincado desde hace años en Portugal.

La investigación, según adelanta el diario portugués Observador, sitúa a Vázquez Blanco en el círculo de Duarte Moral, asesor de comunicación del secretario general del Partido Socialista luso y uno de los principales señalados en la causa. Los investigadores consideran que el exdirigente gallego pudo colaborar presuntamente en algunas de las maniobras bajo sospecha relacionadas con contratos públicos.

Tras abandonar la política gallega, Vázquez Blanco se instaló en Lisboa y orientó su carrera profesional hacia la consultoría política. Allí creó Cecubometrics, una firma especializada en comunicación y marketing electoral que acabó trabajando para el Partido Socialista portugués durante la campaña de las elecciones europeas de 2019.

La empresa facturó entonces cuatro contratos consecutivos de 24.600 euros entre marzo y junio de aquel año, coincidiendo con la etapa en la que Duarte Moral desempeñaba funciones dentro del aparato socialista liderado por António Costa.

El medio portugués recoge además observaciones de la Entidad de las Cuentas y Financiación Política sobre esos trabajos. El organismo advirtió de que los contratos, cuyo importe conjunto ascendía a 98.400 euros, no especificaban aspectos básicos como el reparto de honorarios, las horas dedicadas o el número de integrantes del equipo.

Según ese mismo informe, la cuantía total percibida por Cecubometrics del Partido Socialista alcanzó los 114.759 euros, la cifra más elevada entre todas las entidades analizadas en el documento.

Un concurso bajo investigación

La Policía Judicial portuguesa sospecha igualmente de posibles acuerdos entre varias empresas que participaron en un procedimiento de contratación impulsado por la junta municipal de Misericordia, en Lisboa.

Cecubometrics figuró entre las compañías que concurrieron al proceso, aunque el contrato terminó en manos de Diálogo Emergente, sociedad perteneciente a Duarte Moral y Rui Pedro Nascimento, expresidente del PS de Oeiras. Ambos fueron arrestados durante el operativo policial desarrollado el jueves.

En el mismo concurso apareció también Cidade Etérea, empresa de Rute Reimão, esposa de Duarte Moral, igualmente detenida en la operación. Los investigadores tratan ahora de esclarecer si existió coordinación entre las tres sociedades para facilitar la adjudicación a Diálogo Emergente.

La empresa beneficiada había obtenido además en febrero de 2025 un contrato de 22.000 euros concedido por la junta municipal dirigida entonces por la socialista Carla Madeira, hoy concejala en el Ayuntamiento de Lisboa.

Vínculos con otros contratos públicos

La investigación también ha sacado a la luz otro acuerdo firmado por la empresa de Vázquez Blanco con una administración portuguesa. El pasado 31 de marzo, Cecubometrics cerró un contrato de 19.590 euros con el Ayuntamiento de Puebla de Lanhoso, en el norte de Portugal.

El encargo, según Observador, consistía en elaborar un análisis sobre la presencia digital turística del municipio y tenía una duración prevista de 91 días. El consistorio estaba gobernado en aquel momento por Frederico de Oliveira Castro, antiguo diputado socialista.

Vázquez Blanco ya había explicado hace años los motivos de su marcha a Portugal. En una entrevista concedida en 2016 a La Voz de Galicia, aseguró que se trasladaba a Lisboa por razones personales junto a su pareja y que iniciaba una nueva etapa profesional ligada a la consultoría.