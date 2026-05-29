El PP liderará la acusación popular en el caso Zapatero por tener más "capacidad de proyección" que Vox

El juez Luis Calama ha decidido unificar las acusaciones populares bajo el liderazgo del Partido Popular en el caso que investiga la trama Plus Ultra.

El magistrado instructor de la Audiencia Nacional levantó la pasada semana el secreto de sumario y dio a conocer a las partes las actuaciones que había llevado a cabo en los últimos meses en el marco de la trama Plus Ultra. Estas mismas llevaron al juez a imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a su "lacayo", Julio Martínez Martínez; al igual que a otros responsables de la aerolínea Plus Ultra, que habría pagado más de medio millón de euros al exlíder socialista para que influenciase en la decisión del Consejo de Ministros.

Según un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado decreta la unificación de las acusaciones populares bajo el liderazgo del PP, aunque este mismo había expresado al juez que no consideraba necesaria la unificación de las mismas: "Argumenta que, en este momento procesal, no existen riesgos de dilaciones indebidas que justifiquen la unificación de las acusaciones, citando el art. 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite a los jueces agrupar acusaciones cuando el buen orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones están en juego". Aun así, el partido representado por el letrado Alberto Durán pedía que, en caso de que el tribunal decidiese unificar las acusaciones, liderara la del PP "dado que fue esta entidad la que inició el procedimiento mediante una querella por presuntos delitos de prevarición, malversación, fraude de subvenciones, cohecho y tráfico de influencias, y ha mantenido una intervención activa desde el inicio del caso".

En este marco, el magistrado resuelve en connivencia con lo expresado por el Ministerio Fiscal y decide "agrupar la representación y la defensa de las acusaciones populares en las presentes actuaciones en el procurador de los Tribunales, Sr. Hidalgo Sánchez-Puelles González Carvajal, y en el letrado Sr. Durán Ruiz de Huidobro, designados respectivamente por el Partido Popular para el ejercicio de dichas funciones". Así, les pide que unifiquen sus criterios y que realicen las consideraciones que entiendan necesarias en un plazo de dos días.

De esta forma, el PP liderará la acusación en la que se agruparán también Vox, Hazte Oír, Liberum y un particular, Borja Fernández Peña. "Si bien consta que la formación política Vox presentó en primer término escrito interesando su personación en la causa, no es menos cierto que dicha actuación carecía de los requisitos procesales indispensables para su plena eficacia, en particular, la aportación del correspondiente apoderamiento que acreditara la representación invocada", explica el magistrado argumentando no otorgar el liderazgo de la acusación popular a Vox, que se había mostrado en contra de la unificación.

"Por el contrario, el Partido Popular procedió, apenas instantes después, a formalizar su personación cumpliendo íntegramente las exigencias legales, mediante la aportación de la totalidad de los documentos procesales necesarios para su válida constitución como parte. Desde esta perspectiva, no cabe sino concluir que la primera comparecencia procesalmente idónea y eficaz fue la realizada por dicha formación, lo que, conforme al criterio de prioridad correctamente entendido, justificaría por sí solo la atribución a la misma de la representación unificada de las acusaciones populares", asegura antes de destacar que el PP "presenta una más relevante implantación institucional", ya que tiene más representación en las instituciones democráticas y "evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal, lo que refuerza la idoneidad de su designación como titular de la representación y dirección letrada conjunta de las acusaciones populares".