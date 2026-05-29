El regreso de San Gil a Génova y los frentes judiciales de la cloaca socialista

Recuperamos los momentos sonoros más virales de la última jornada en Es la Mañana de Federico en esRadio: las declaraciones más polémicas, los careos parlamentarios y las voces de quienes hoy son noticia.

San Gil regresa a Génova 18 años después

María San Gil regresa a la sede nacional del PP en la calle Génova en un homenaje a Gregorio Ordóñez. 18 años después de su salida del partido, San Gil ha participado en una proyección del documental Esta es una historia real, de Iñaki Arteta sobre el político del PP asesinado por ETA hace 31 años.

Un acto donde también ha estado el presidente Feijóo destacando el compromiso y la defensa de las víctimas, calificando a San Gil como "referente moral" y una de las voces que nunca se callaron frente al terrorismo.

La defensa del hermano de Sánchez pide anular el juicio

El abogado de David Sánchez pide anular el juicio tachando la causa de "pura mentira". La primera intervención de la defensa del hermano del presidente ha provocado una tensa situación, cargando contra los hechos que se le imputan ya que, a su parecer, se trata de una "causa política".

David Sánchez está acusado de prevaricación y tráfico de influencias por la creación de una plaza pública a dedo y cobrar sin ir a trabajar. Las acusaciones piden para el hermano del presidente tres años de cárcel.

Un auto judicial cuestiona la versión de Santos Cerdán sobre Leire Díez

Santos Cerdán mintió en sede judicial confirmando que nunca había pagado a Leire Díez y que tan solo se había reunido con ella en dos ocasiones. El auto judicial documenta al menos 39 encuentros entre 2024 y 2025, tanto en Ferraz como en otras ubicaciones, y señala que Cerdán ordenó que la fontanera cobrase 4.000 euros al mes de fondos del partido para, más adelante, crear un sistema de facturas falsas.

El objetivo de la cloaca socialista era crear campañas contra jueces y periodistas a través de sobornos, extorsiones y expedientes contra aquellos que investigaban casos que afectaban al PSOE.

Moncloa releva al equipo de seguridad de Begoña Gómez

Moncloa renueva al equipo de seguridad de Begoña Gómez tras el incidente con Vito Quiles. El equipo de escoltas de la mujer del presidente ha tenido cuatro bajas en las últimas semanas. Según ABC, uno de los agentes solicitó irse de la comisaría de Presidencial del Gobierno para ponerse a disposición de personal.

El policía pasará ahora a otro servicio central o a Madrid, que era su destino anterior. Los otros tres han sido recolocados en otro destino dentro de la Moncloa. Los efectivos creen que han sido señalados como culpables por un hecho del que no se sienten responsables.

Puerta grande para Diego Urdiales en Las Ventas

Y la tradicional Corrida de la Prensa en la plaza de Las Ventas ha dejado una de las imágenes más esperadas de la temporada. Con la presencia del rey Felipe VI, puerta grande para Diego Urdiales, que dejó dos grandes faenas, cortando una oreja en cada toro. También el regreso de Roca Rey tras la dura cogida en la Feria de Abril de Sevilla, cortando una oreja al quinto, y el mexicano Bruno Aloi, que no tuvo opciones pero firmó un gran quite por tafalleras.