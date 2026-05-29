Marlaska se borra de la jura de los nuevos policías y JUPOL carga contra el ministro: "No es capaz de dar la cara"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido ausentarse de la jura de la XL Promoción de la Policía Nacional en la Escuela Nacional de Policía. No está claro si para evitar un abucheo de los familiares como el recibido en la academia de la Guardia Civil o para esquivar a los medios de comunicación para no hablar de las operaciones policiales por mandato judicial que tienen al Gobierno contra las cuerdas o si es por las dos circunstancias.

La decisión no ha sentado nada bien al sindicato Justicia Policial (JUPOL), que ha considerado que la del ministro no es un hecho aislado y la califica como el símbolo de una gestión agotada e incapaz de escuchar a los policías. "No es capaz de dar la cara", mantienen desde JUPOL, que acusan al titular de Interior de evitar el contacto directo con los agentes en un momento de creciente malestar interno en el cuerpo.

El sindicato policial sostiene que la decisión de no acudir a la Escuela Nacional de Policía para presidir el acto refleja una falta de liderazgo y una creciente desconexión con la realidad de los agentes. Interpreta, asimismo, que el ministro evita este tipo de actos institucionales por temor a la reacción de los policías, lo que considera una muestra de debilidad política y pérdida de autoridad.

Frente a la ausencia del ministro, JUPOL ha destacado la presencia de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, a quien agradece su asistencia al acto de jura. El sindicato valora su actitud más abierta al diálogo y su disposición a abordar las reivindicaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, especialmente en la mesa técnica sobre el reconocimiento de la profesión de riesgo que se está reuniendo.

El sindicato insiste en la crisis de credibilidad del ministro y en la sensación de abandono que, según el sindicato, sufren los agentes: "Marlaska no es capaz de dar la cara, escuchar sus reivindicaciones y asumir las consecuencias de su nefasta gestión al frente del Ministerio del Interior". Por último, el sindicato cree que la Policía Nacional merece respeto, liderazgo y un compromiso institucional del que cree que carecen con Grande Marlaska.