Miles de ciudadanos españoles saldrán a las calles de Madrid este domingo para defender la vida y denunciar las últimas maniobras del Gobierno de Pedro Sánchez, que está intentando por todos los medios blindar el aborto en la Constitución Y no solo el aborto, también se cargará contra la polémica Ley de Eutanasia aprobada por el Ejecutivo en el año 2021 y que se encuentra en el punto de mira después del Caso Noelia, la joven española a quien le quitaron la vida. Las asociaciones han denunciado los impedimentos de la delegación del Gobierno para evitar que se haga frente a "todos los atropellos contra la vida humana y su dignidad".

La Plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones, -entre ellas Neos, liderada por Jaime Mayor Oreja y María San Gil-, ha denunciado "obstáculos institucionales" para la celebración de la 'Marcha Sí a la Vida' y cuyo recorrido afirma que se han visto obligados a "recortar a la mitad". La marcha partirá a las 12:00 horas desde la calle Serrano con calle Ortega y Gasset desde donde bajará a la Castellana hasta llegar a la ubicación del escenario en el número 1 del Paseo de la Castellana.

Los organizadores han explicado que la Delegación del Gobierno ha "recortado a la mitad" el recorrido de la marcha ya que, en un inicio, estaba previsto que se iniciara en la calle Serrano esquina con calle Goya. Según han lamentado, "pese haber presentado la documentación e informes correspondientes con suficiente tiempo de antelación", desde el inicio de la organización de la marcha, prevista para el 22 de marzo, se han encontrado "continuados obstáculos".

Según han precisado, primero les dijeron que se debía cambiar la fecha "por coincidir con una maratón" y después se fue trasladando el acto "de fin de semana en fin de semana por diferentes actos públicos, hasta ofrecer solamente el mes de mayo, con las dificultades de movilización por los dos puentes que se celebran en ese mes". Tras estos retrasos, según añaden, se convino el 31 de mayo, "pese a ser también una fecha difícil por ser el siguiente fin de semana la visita del Papa" cuestión por la cual, según añaden, "se ha denegado también la cesión de vallas para garantizar el orden del evento, obligando a contratar un servicio privado de vallas, que asciende a más de 400 euros de coste".

Una vez cerrada la fecha y todos los detalles aprobados, según puntualizan, el 5 de mayo la Delegación del Gobierno les comunicó que debido a otra manifestación debían modificar el punto de llegada de la Marcha, trasladándolo del paseo de Recoletos al Paseo de la Castellana nº 1. Finalmente, según señalan, este 26 de mayo, a cinco días de la marcha, se les comunicó que también debían cambiar el punto de partida.

Evento "consolidado" en España

La Plataforma Sí a la Vida considera que "no se ha tenido" en cuenta que la Marcha Sí a la Vida es un evento "consolidado en España", que lleva celebrándose 15 años, "sin que se haya ocasionado nunca ningún tipo de problema ni disturbios". En cualquier caso, anima a acudir a la marcha porque "merece todos los esfuerzos para defender la vida y hacer frente a todos los atropellos contra la vida humana y su dignidad".

"La Marcha Sí a la Vida, en coherencia con su ADN y acuerdos tomados en 2011, realizará un tono de celebración y de manera unitaria la Marcha Sí a la Vida. Ello no evita que la Plataforma muestre su indignación con las continuadas zancadillas que se han ido poniendo para que fracase la movilización de la Marcha Sí a la Vida. Con diferente recorrido y menos trayecto, todas las organizaciones de apoyo y defensa de la vida, así como todas las personas de la sociedad civil comprometidas con la vida, saldrán a la calle bajo un mismo color, el verde esperanza, y mismo lema, 'Sí a la Vida'", animan.

Neos también estará

Libertad Digital ha podido hablar con Jaime Mayor Oreja y María San Gil, líderes de la plataforma que defiende la alternativa cultural basada en los fundamentos del humanismo cristiano.

María San Gil expresidenta del PP Vasco, ha señalado a este diario que "el caso de Noelia debe ser un punto de inflexión para todos nosotros. La vida es el supraderecho, sin el cual no tienen sentido todos los demás, y no podemos permitir una sociedad que no proteja la vida de los más débiles, de los 100.000 abortos al año, y tampoco normalizar la eliminación del sufrimiento a través de la muerte, en lugar de reforzar el cuidado y el acompañamiento. Por eso, todos debemos salir a la calle el 31 de mayo —y en especial los católicos—: es el mejor regalo de bienvenida para León XIV".

Por su parte, el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ha señalado a este periódico que "el domingo tenemos la oportunidad de dar una profunda alegría para recibir al Papa, movilizándonos todos en defensa de la vida, el don más precioso que tenemos. Tenemos que conseguir hacer una manifestación que demuestre que hay miles de españoles que estamos en defensa de la misma y mostrar que la vida sigue siendo un debate que está abierto y que no nos rendimos".