Qué es la UCO y cómo se organizan sus más de 600 agentes de élite frente a las tramas de corrupción y crimen organizado

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejerce como el verdadero motor del cuerpo contra las estructuras criminales más complejas del país. Regulada de forma estricta por la Orden General número 27/2021 de 9 de septiembre, esta unidad de élite cuenta en la actualidad con más de 600 hombres y mujeres bajo el mando directo de un Coronel en servicio activo. Su misión principal consiste en asumir y coordinar aquellas investigaciones de ámbito nacional e internacional que, por su especial trascendencia o dificultad técnica, desbordan las capacidades de las comandancias territoriales, poniendo el foco en el crimen organizado grave, las redes de corrupción económica y la ciberdelincuencia.

El origen de la unidad operativa

La andadura de esta estructura especializada comenzó formalmente el 8 de septiembre de 1987, fecha en la que se promuló la Orden General número 86 de la Dirección General de la Guardia Civil sobre la Organización del Servicio de Policía Judicial. Aquella disposición mencionó por primera vez a la UCO con el objetivo claro de unificar y centralizar las antiguas secciones y grupos de investigación criminal que dependían de la Jefatura de Policía Judicial. El acrónimo se diseñó bajo dos premisas fundamentales: Central por congregar las funciones a nivel nacional desde su sede en Madrid, y Operativa por la total movilidad geográfica de sus agentes y su cualificación específica en todas las fases del procedimiento penal. En sus inicios, la unidad arrancó con una Plana Mayor, una Sección de Apoyo y cuatro departamentos: Delitos contra las personas, Delitos contra la propiedad, Delitos económicos y delincuencia internacional, e Investigación de incendios y grandes catástrofes.

Funciones reglamentarias y el uso de agentes encubiertos

Los agentes de la UCO operan en calidad de Policía Judicial específica bajo el estricto control de jueces y fiscales. La normativa vigente les encomienda de manera expresa la averiguación de los responsables de hechos delictivos, la ejecución material de las órdenes de coerción judicial y el auxilio directo a los tribunales fuera de sus sedes. Entre sus competencias exclusivas destaca la facultad de "dirigir, coordinar y planificar la actuación de la figura del agente encubierto" en las operaciones contra las grandes mafias. Asimismo, la unidad se encarga de centralizar la informática operativa, obtener inteligencia criminal a gran escala y gestionar el material tecnológico especial necesario para los seguimientos y escuchas. Se encargan, de manera específica, de desmantelar redes delictivas complejas como la trata de seres humanos, la falsificación de moneda, los delitos graves contra la salud y la protección del patrimonio histórico.

Cinco departamentos especializados frente al delito

La estructura interna del cuartel central de la UCO se ramifica en áreas especializadas dirigidas por Tenientes Coroneles en servicio activo:

Apoyo Técnico y Operativo: Dispone de la Sección de Vigilancia y Apoyo —clave en la fase de explotación de las operaciones— y las secciones de Investigación Tecnológica del Entorno Virtual y del Entorno Físico.

Contra el Narcotráfico: Coordina el trabajo de la Unidad Adscrita a la Fiscalía Antidroga , el Grupo Central Antidrogas , el Grupo de Blanqueo de Capitales y el Equipo de Huidos de la Justicia , dedicado a la localización de fugitivos internacionales.

Delincuencia Contra las Personas y el Patrimonio: Alberga el Equipo de Secuestros y Extorsiones , cuyos negociadores intervienen en situaciones de crisis con la prioridad absoluta de preservar la vida. De este bloque dependen también las secciones de Delincuencia Organizada del Automóvil, Trata de Seres Humanos, Salud Pública y Dopaje, Delincuencia Organizada y Patrimonio Histórico.

Investigación Económica y Anticorrupción: Enlace directo con la Fiscalía Especial a través de su Unidad Adscrita. Se divide en el Grupo de Delitos Económicos (fraudes, contrabando y falsificación de moneda), el Grupo de Investigación Financiera y el Grupo de Delitos contra la Administración , responsable de perseguir la corrupción política y los desvíos de fondos públicos a requerimiento judicial.

Contra el Cibercrimen: Dividido en el Grupo de Desarrollo e Innovación y el Grupo de Operaciones, que cuenta con las secciones de Ciberataques, Fraudes Digitales y Explotación Sexual Infantil.

El despliegue territorial de los grupos ECO

Para evitar que la actividad criminal quede impune en la periferia peninsular e insular, la Guardia Civil desplegó en 2005 los Equipos contra el Crimen Organizado (ECO) como respuesta directa al incremento de las mafias internacionales y de los delincuentes violentos procedentes del Este de Europa. Estas células nacieron para neutralizar organizaciones delictivas complejas tras el desmembramiento de la antigua Yugoslavia (bandas serbias, croatas, bosnias, etc.), de Rumanía, Italia, Marruecos, Argelia y diversos países sudamericanos. El primer grupo se asentó en Alicante, extendiéndose posteriormente a Galicia, Málaga, Barcelona, Canarias y Baleares. Aunque operan sobre el terreno en estos puntos estratégicos, los ECO dependen orgánica y funcionalmente de la jefatura de la UCO. Sus oficiales asumen los casos que destacan por la gravedad, el uso de la violencia y la complejidad de los métodos técnicos empleados por las organizaciones investigadas.

La base del éxito: Exigentes pruebas de acceso y formación académica reglada

El ingreso en esta unidad de élite requiere una altísima cualificación profesional. Todos los aspirantes deben poseer previamente el título de Policía Judicial y superar una serie de filtros selectivos eliminatorios. Las pruebas constan de exámenes psicotécnicos, entrevistas personales, un examen de temario específico que exige una nota mínima de 5 sobre 10, y una evaluación de ofimática donde se requiere alcanzar al menos las 150 pulsaciones por minuto. Los candidatos con mayor puntuación acceden a un período eliminatorio de evaluación y adiestramiento operativo continuo por parte de los propios instructores de la UCO y, tras obtener el diploma de la especialidad, adquieren un compromiso de servidumbre permanente durante un mínimo de 4 años.

Sin embargo, esta especialización no sería posible sin la rigurosa base de formación regulada por el Ministerio de la Presidencia mediante la Orden PCM/576/2021, de 9 de junio. Este real decreto establece el plan de estudios estatal y las normas de evaluación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, cursado formalmente en la Academia de Guardias de la Guardia Civil y en el Colegio de Guardias Jóvenes.

El plan de estudios de la escala de acceso tiene una carga lectiva total de 2416 horas estructuradas en dos cursos académicos:

Primer Curso Académico (Presencial): Consta de 1141 horas donde destaca de manera troncal el módulo de Instrucción y Adiestramiento con 13,2 semanas (396 horas) dedicadas a la formación física y operativa de carácter militar y policial.

Segundo Curso Académico (Servicio Operativo): Suma 1275 horas divididas en 40 semanas (1020 horas) de prácticas reales sobre el terreno en unidades de la Guardia Civil y una carga complementaria de formación a distancia de 255 horas orientada a la consolidación de conocimientos.

Para que un futuro agente pueda postularse a la UCO, debe adquirir de manera sobresaliente las competencias de los bloques del plan de estudios oficial. La Orden PCM/576/2021 detalla que la formación obligatoria se agrupa por competencias clave: el Módulo de Fundamentos Jurídicos (donde se estudian a fondo el Derecho Penal, Procesal Penal y Administrativo), el Módulo de Investigación y Tecnología (enfocado en las unidades de investigación y herramientas de informática operativa), el Módulo de Formación en Lengua Inglesa (exigiendo un nivel mínimo certificado A2) y la materia de Policía Judicial. Con este blindaje académico de nivel Técnico de Formación Profesional, los agentes obtienen la capacitación multidisciplinar indispensable exigida por la cadena de mando para dar el salto, posteriormente, a las misiones de alta complejidad de la Unidad Central Operativa.