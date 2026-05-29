San Sebastián multará con hasta 750 euros por fumar o usar altavoces en sus playas

Tras varias jornadas de un calor sofocante en las que San Sebastián ha superado varios récords de temperatura, la ciudad inaugura de forma oficial este próximo lunes su temporada estival. Con ello, el consistorio donostiarra se suma a la lista de municipios costeros que sancionan por fumar y usar aparatos de sonido en sus arenales, estableciendo multas económicas que pueden ascender hasta los 750 euros.

Bajo el lema "Este verano respira y escucha el mar", la campaña estival ha sido presentada a orillas del Cantábrico por el concejal del área, Iñigo García. El edil ha explicado que la temporada arranca con importantes novedades debido a la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal.

Por primera vez en la historia de la ciudad, lugares emblemáticos como La Concha, Ondarreta y La Zurriola estarán libres de humo y de altavoces. Esta medida se hace efectiva tras la última regulación que, según ha recalcado el propio concejal, busca fundamentalmente mejorar la convivencia entre los usuarios, fomentar la sostenibilidad y preservar el entorno natural.

Durante las primeras semanas de aplicación, la Policía Municipal se centrará en hacer pedagogía entre los bañistas. Sin embargo, a partir del 24 de junio, fecha en la que la norma será completamente efectiva tras su paso por el Boletín Oficial de Gipuzkoa, los agentes podrán imponer multas que oscilarán entre los 100 y los 750 euros.

La cuantía de estas sanciones variará en función de la gravedad y la actitud del ciudadano. Por ejemplo, en caso de tratarse de una infracción puntual sin molestias relevantes y si existe una obediencia inmediata por parte del infractor, la sanción será de entre 100 y 200 euros. Por el contrario, si la conducta es persistente el importe subirá a una franja de 200 a 500 euros, y llegará al máximo de 750 euros si el acto es reiterado y perjudica a un gran número de personas.

El Ayuntamiento insiste en que el propósito de esta nueva norma es caminar hacia un modelo de playas más saludable y amable. García incidió en este aspecto subrayando que el protagonismo debe recaer en el paisaje y en el mar, alejando cualquier elemento perturbador como el ruido provocado por reproductores de música o las emisiones del tabaco.

Además, se ha recordado que las colillas de los cigarros constituyen actualmente el principal residuo contaminante que se encuentra en la arena. Según el último estudio elaborado en colaboración con el centro de investigación Azti, este desecho representa el 38 % de la macrobasura en La Concha y hasta un alarmante 50 % de los residuos en la playa de Ondarreta.

Paralelamente a la entrada en vigor de estas normas medioambientales, los servicios generales de los arenales echarán a andar el mismo lunes, a excepción de los toldos y carpas que lo harán el 15. El dispositivo de salvamento y socorrismo, que contará con un coordinador, dieciocho socorristas y tres patrones de embarcación, se desplegará de inmediato. Este arranque llega justo tras un fin de semana en el que la ausencia de vigilancia profesional obligó a varios surfistas a rescatar a bañistas en apuros debido a las fuertes corrientes y el oleaje, especialmente en el área de La Zurriola.

A raíz de estos episodios tempranos provocados por las altas temperaturas, la administración local se ha comprometido a estudiar la posibilidad de ampliar la temporada estival de cara al año 2027. Dicha decisión se evaluará a fondo cuando finalice el presente verano, si bien las autoridades apelan siempre a la máxima prudencia para que la etapa actual se disfrute desde la responsabilidad y el civismo ciudadano.