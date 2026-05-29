El CIS de Tezanos sitúa al PSOE 11,3 puntos por delante del PP, que sube sólo dos décimas

José Félix Tezanos vuelve a regalarle a Pedro Sánchez un barómetro del CIS realizado entre el 4 y el 18 de mayo, es decir, en plena campaña de las elecciones autonómicas andaluzas, en el que el PSOE aventaja al PP en 11,3 puntos en estimación de votos. Una vez más, Tezanos sigue creando relato en favor del Gobierno más que midiendo la reality, como denuncian una y otra vez todas las casas de encuestas privadas. Una forma de manipular las estadísticas con fines partidistas con la que siempre infla los datos del PSOE que ha llevado al Partido Popular a presentar una querella contra el director del CIS el pasado mes de marzo.

Los datos del último CIS proceden de 4.016 entrevistas telefónicas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas justo antes de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso Plus Ultra —un caso que ha supuesto un auténtico tsunami en el PSOE—, y de las últimas novedades en el caso Leire Díez, en el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga la presunta utilización de las cloacas del partido para atacar a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad que investiguen casos que afecten al PSOE o al Gobierno. Este último caso, según el auto del juez, se puso en marcha durante los cinco días de reflexión que el presidente del Gobierno se tomó en 2024 cuando su esposa, Begoña Gómez, fue imputada por el juez Peinado.

Según el CIS de Tezanos, los socialistas ganarían las elecciones con el 36,2% de los votos, dos décimas menos que en el anterior muestreo, con el PP en segunda posición con el 24,9% de los sufragios, 1,3 puntos más. Vox, por su parte, experimentaría una subida de un punto y medio, con un 16,2% de intención de voto.

Pese a estas magníficas expectativas, ya señaló este miércoles desde Roma Pedro Sánchez que él no va a adelantar las elecciones, pese a que hacerlo le permitiría mejorar para "gobernar de forma más tranquila". "Pero es que yo no puedo convocar elecciones por un interés partidista, sino por el interés general", dijo el presidente del Gobierno en el colmo del cinismo.

A la izquierda del PSOE, Sumar obtendría el 5,7% de los votos, mientras que Podemos se quedaría con el 2,5%, una décima más que Se Acabó la Fiesta, a la que el CIS le estima el 2,4% de intención de voto.