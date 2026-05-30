Calama bloqueó parcialmente las cuentas de Zapatero por "riesgo" de que transfiriese fondos al extranjero

El juez encargado de investigar el caso Plus Ultra, José Luis Calama tomó la decisión de bloquear parcialmente las cuentas del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por el "riesgo cierto y concreto" de que estos pudieran ser ocultados o transferidos al extranjero.

Tal y como informó Libertad Digital, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional ordenó el bloqueo de saldos de cuentas del expresidente hasta el límite de 490.780 euros-- importe recibido de la empresa Análisis Relevante-- y de otras mercantiles investigadas en la causa.

Según se desprende del auto incluido en las diligencias previas del caso, al que ha tenido acceso este diario, el juez adoptó esta medida debido a que el "carácter líquido y fácilmente transferible de los fondos depositados en cuentas bancarias comporta un riesgo cierto y concreto (periculum in mora) de que, de no adoptarse de manera inmediata medidas de aseguramiento, los investigados puedan proceder a su ocultación, transferencia al extranjero o disposición en perjuicio de los fines del proceso".

"De las diligencias practicadas hasta el momento se desprende, con el grado de provisionalidad propio de esta fase procesal, la concurrencia de elementos indiciarios suficientes que justifican la adopción de medidas cautelares de carácter patrimonial, concretamente el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias titularidad de las personas físicas y jurídicas anteriormente relacionadas, cuya concreta intervención o utilización instrumental en la trama investigada ha quedado expresada en el anterior fundamento de derecho", añade el auto.

Así, el magistrado considera que el bloqueo se plantea como una medida idónea, necesaria y proporcionada. "Es idónea porque permite impedir la disponibilidad de los fondos presumiblemente vinculados a la actividad delictiva; es necesaria, al no existir otra medida menos gravosa con igual eficacia para garantizar los fines perseguidos; y es proporcional, en la medida en que puede limitarse cuantitativamente a los importes presuntamente relacionados con los hechos investigados".

No obstante, a juicio del magistrado, las cuentas bancarias vinculadas a la trama tienen una consideración diferente "la naturaleza instrumental de las sociedades determina que no resulte posible, en esta fase incipiente de la instrucción, efectuar una individualización precisa de los concretos importes de origen ilícito, en la medida en que los fondos aparecen mezclados, triangulados y sometidos a sucesivas operaciones de circulación opaca".

Esta situación "incrementa de forma notable el riesgo de disposición, vaciamiento patrimonial o deslocalización de activos, justificando la adopción de una medida cautelar de mayor amplitud". Por lo que el bloqueo no se limita a "una cifra concreta" sino que "puede extenderse a la totalidad de los saldos existentes" siempre que existan indicios de que operan como instrumentos al servicio de las actividades investigadas.

El mismo auto recuerda que Zapatero y su entorno serían los beneficiarios de la operativa de la trama. El auto señala que Análisis Relevante recibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por "más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a José Luis Rodríguez Zapatero (490.780 euros) y a la sociedad Whathefav (239.755 euros).

De igual manera, Inteligencia Prospectiva "canaliza casi 1,2 millones de euros hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center, y estas entidades redistribuyen fondos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno familiar".

"Se detectan asimismo transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos", añade el auto.

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