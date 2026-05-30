El juez Pedraz autorizó a los agentes "el uso de la fuerza" y la incautación de efectivo en Ferraz

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, autorizó este miércoles un "requerimiento judicial al PSOE" con entrada a la sede de Ferraz para que aportara cierta documentación imprescindible en la investigación sobre la cloaca socialista. Sin embargo, el juez planteaba una segunda opción si los responsables de la sede nacional del PSOE se negaban a colaborar: una autorización de "entrada y registro" en la que permitía a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) "el uso de la fuerza" y la incautación de efectivo.

Varios cargos del Partido Socialista han recriminado a los medios que utilizasen la palabra "registro" para definir la situación que se estaba produciendo en Ferraz porque, según argumentaban, se trataba de un "simple requerimiento de información". "Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿es necesario mandar a la UCO? Es alucinante", escribía el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su cuenta de la red social X.

Lo cierto es que el auto del magistrado instructor al que ha tenido acceso Libertad Digital, planteaba "la práctica de requerimiento judicial al PSOE (Partido Socialista Obrero Español) para que procedan a la entrega de la información /documentos que se solicitan", es decir, para recabar una ingente cantidad de información que consideraba necesaria para la investigación. Aun así, el juez se aseguraba en el auto de que, si el PSOE se negaba a ofrecer esta información a los investigadores, los agentes pudiesen tomarla sin su colaboración.

"A tales efectos, en el supuesto de que los requeridos se nieguen a cumplimentar el requerimiento, dificulten su práctica, nieguen poseer la documentación referida o por cualquier otra circunstancia no se pueda cumplimentar correctamente el mismo, constatado por el letrado de la Administración de Justicia, se acuerda la entrada y registro del domicilio a efectos de intervenir la información y documentación requerida de la Gerencia del PSOE, como medida subsidiaria en caso de que no sea posible o no se atienda voluntariamente el requerimiento judicial", aclara el magistrado en el documento.

Así, en este segundo escenario, ofrecía a los investigadores las herramientas necesarias para realizar correctamente la entrada y registro en Ferraz: "Se autoriza expresamente a los agentes de la Guardia Civil encargados de la práctica del registro, el uso de la fuerza proporcionalmente necesaria para el acceso al interior de los inmuebles y cualesquiera dependencias interiores anteriormente mencionadas, recintos o cajas fuertes que pudieran encontrarse cerrados". En este sentido, también permitía que, "teniendo en cuenta la naturaleza económica de algunos de los hechos investigados", los agentes pudieran "intervenir dinero en efectivo u otros medios de pago, obras de arte, joyas y similares que tengan un valor económico notable o puedan servir para la correcta averiguación del patrimonio y nivel de gasto de los investigados".

"En caso de localizar armas de fuego..."

La ley prevé incluso en el marco de los delitos por los que Pedraz investiga a la trama SEPI, que en este tipo de casos los agentes puedan encontrar resistencia con armas de fuego. "Se faculta a los agentes a llevar a cabo las actuaciones que se consideren necesarias en caso de localizar armas de fuego o de otro tipo recabando si fuera necesario, los apoyos de personal de la Intervención de Armas de la Guardia Civil", preveía el auto del magistrado instructor.

En este marco, cabe recalcar que el juez consideraba necesaria la entrada de los agentes de la UCO en Ferraz para recabar en ese preciso instante la información que consideraba pertinente. Esta era, entre otros asuntos, el copiado de los correos electrónicos del exsecretario de Organización Santos Cerdán; la actual gerente –también imputada en la causa—; Ana María Fuentes Pacheco; las empleadas de la Gerencia llamadas Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez Alonso; y del exdirector de Comunicación Ion Antolín. Todos ellos serían conocedores de las cloacas socialistas, con las que el PSOE pretendía desprestigiar a jueces, fiscales y altos cargos policiales que investigan la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez.

El juez también pidió un registro de las entradas y salidas de Ferraz de numerosas personas, entre las que se encontraba el actual secretario de Estado de Comunicación, Antonio Hernando; además de numerosas facturas, contratos y hojas de gastos imprescindibles para el caso.

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