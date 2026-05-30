La batalla por el futuro PP arranca en NNGG con el candidato de Ayuso como favorito

La batalla por el futuro PP comienza en el liderazgo de las Nuevas Generaciones de la formación. Apunten las fechas: los próximos 10 y 11 de julio, Valladolid será el escenario del XVI Congreso Nacional de la organización juvenil, una cita que va mucho más allá de la mera renovación interna. La elección del sucesor de Bea Fanjul se interpreta en Génova como una prueba de autoridad, capacidad de mando, organizativa y proyección de futuro. El carisma no es menos importante, y en este punto se nos presenta el primer candidato, quizás el que tiene más opciones de conseguir esta victoria. Responde al nombre de Ignacio Dancausa, y ya es presidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad de Madrid. Su candidatura llega respaldada por la visibilidad que proporciona dirigir la organización juvenil en el principal bastión político del PP y por su proximidad al entorno político de Isabel Díaz Ayuso. Madrid ha sido históricamente una de las canteras más influyentes del partido y conserva un importante peso específico dentro de las dinámicas internas populares.

Tengo mucha ilusión por movilizar a la juventud española para que llevemos pronto a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa, por eso he decidido presentarme a la presidencia de Nuevas Generaciones de España en el Congreso que se convocará este lunes. Esta mañana he trasladado mi… — Ignacio Dancausa (@Idancausa) May 20, 2026

Con 25 años, Dancausa cuenta con el aval de Ayuso, quien lleva apostando desde hace años por aupar a este joven que ha sabido lidiar con el activismo universitario. Buena prueba de ello fue esta entrevista que concedió a Libertad Digital, en la que nos metimos de lleno en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense.

El aspirante a presidir Nuevas Generaciones ganó mucha notoriedad como impulsor de la asociación Libertad Sin Ira, por la que protagonizó numerosas iniciativas contra la influencia de la izquierda en los campus universitarios. Esa trayectoria le permitió proyectarse como una de las voces jóvenes más combativas del espacio conservador madrileño. Afiliado al Partido Popular desde 2018, su discurso se caracteriza por una fuerte presencia de los temas asociados a la denominada "batalla cultural", una estrategia política muy vinculada al entorno de la presidenta madrileña y a la confrontación ideológica con la izquierda.

Sus posiciones contrastan con las de Antonio Landáburu, el otro candidato que, a priori, cuenta con más respaldo para lograr la presidencia de los jóvenes populares. Su trayectoria está más ligada a la gestión institucional y al trabajo orgánico dentro del partido. Presidente de NNGG de la Región de Murcia, ha basado buena parte de su candidatura en el conocimiento de la organización territorial y en su capacidad para tejer relaciones internas por toda España. Aunque su cercanía política al presidente murciano Fernando López Miras es conocida dentro del partido, el propio candidato insiste en desvincular su proyecto de cualquier patrocinio autonómico. Su principal fortaleza radica precisamente en la estructura orgánica y en el respaldo de numerosos cuadros jóvenes repartidos por distintas comunidades.

Me presento para presidir @NNGG_Es

𝘆 𝗻𝗼 𝗹𝗼 𝗵𝗮𝗴𝗼 𝘀𝗼𝗹𝗼. Os explico por qué: NNGG es mi casa. A esta organización se lo debo todo. De sus afiliados, de toda España, siempre he recibido cariño, apoyo y confianza. Y ahora quiero devolverle todo lo que me ha dado. En… pic.twitter.com/32pquNrOHl — Antonio Landáburu (@Landaburu_Anto) May 26, 2026

La tercera aspirante es la valenciana Candela Anglés, diputada en las Cortes Valencianas y una de las dirigentes jóvenes con mayor proyección en el arco mediterráneo. La dirigente, que fue incluida en las listas por Carlos Mazón para la cita electoral de 2023, representa el peso creciente de la Comunidad Valenciana dentro del proyecto nacional de Alberto Núñez Feijóo. Su discurso se centra en la movilización del voto joven y en aprovechar lo que considera un cambio sociológico entre las nuevas generaciones, cada vez más cómodas identificándose con posiciones de centroderecha.

Doy el paso.

Es el momento de unir nuestra fuerza, @nngg_es. Si quieres avalar mi candidatura, envíala a: sumate@nuestrafuerza.com pic.twitter.com/zJIIfqhmcW — CANDELA (@candelaangless) May 26, 2026

Objetivo: arrebatar a Vox la mayoría del voto joven

Más allá de las dinámicas internas, el congreso se produce en un contexto especialmente delicado para el Partido Popular. Según los últimos estudios demoscópicos, Vox mantiene una notable fortaleza entre los votantes de menor edad, una realidad que preocupa en Génova y que convierte a Nuevas Generaciones en una herramienta estratégica para las próximas elecciones generales.

La dirección nacional del partido considera que la organización juvenil debe recuperar protagonismo político y capacidad de movilización. No se trata únicamente de formar cuadros para el futuro, sino de actuar como puente entre el PP y una generación que afronta dificultades de acceso a la vivienda, precariedad laboral e incertidumbre económica.

Por ello, el próximo presidente de NNGG no solo heredará una organización con miles de afiliados repartidos por toda España. También asumirá la responsabilidad de liderar la principal plataforma de captación de talento político del Partido Popular y de conectar a Feijóo con un electorado decisivo para cualquier aspiración de gobierno.

Un cargo con peso histórico

La importancia del cargo no es menor. Históricamente, la presidencia nacional de Nuevas Generaciones ha servido como plataforma de lanzamiento para algunas de las figuras más relevantes del centroderecha español. El actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dirigió la organización entre 1997 y 2001 antes de iniciar una larga trayectoria institucional que culminó con la primera mayoría absoluta del PP andaluz. También pasaron por esta responsabilidad nombres como Loyola de Palacio, posteriormente vicepresidenta de la Comisión Europea y ministra de Agricultura, o Rafael Hernando, una de las voces más reconocibles del Grupo Popular en el Congreso durante los gobiernos de Mariano Rajoy.

La influencia de las estructuras juveniles populares también ha sido decisiva en el ámbito autonómico. En Madrid, Pablo Casado construyó buena parte de su perfil político al frente de las Nuevas Generaciones madrileñas entre 2005 y 2013, un recorrido que años después le llevaría a la presidencia nacional del partido.

Por ello, la elección que se producirá en Valladolid es observada con atención por las distintas familias territoriales del PP, conscientes de que quien resulte elegido podría convertirse en una de las caras visibles de la próxima generación de dirigentes populares.

De momento tenemos tres aspirantes, que tienen de plazo hasta el próximo 3 de junio para registrar su candidatura y presentar como mínimo 250 avales, que deben proceder "al menos 140 de ellos de siete CCAA diferentes".