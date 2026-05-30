La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha viajado hasta Estados Unidos para cargar contra Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y para anunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez y su ministerio "no van a dar un paso atrás" en materia de igualdad, y ha reivindicado los derechos del colectivo LGTBI+ ante el comienzo del mes del Orgullo en junio.

Lo ha comunicado con un vídeo desde Washington, donde se celebra la 40ª Asamblea de la Comisión Iberoamericana de Mujeres, en lo que, a su juicio, está siendo "un viaje muy productivo". Redondo ha insistido en que "hay que dar importantes pasos hacia delante en igualdad porque aquí, en Estados Unidos, también se ha demostrado que la ola reaccionaria es muy potente".

Para la ministra existen dos modelos en esta cuestión, uno feminista "que lucha por la paz, la libertad, la igualdad y la justicia donde las mujeres son un elemento esencial en todo ese ecosistema feminista. España está ahí, comprometida con la paz y la igualdad".

Y en contraste, otro modelo "que pretende devolvernos al pasado en una involución evidente de los derechos de las mujeres. Por ello, España está aquí como un país comprometido, líder y referente en materia de igualdad a nivel global", ha insistido.

Del mismo modo, Redondo ha recordado que "estamos a dos días del inicio del mes del Orgullo y es importante estar aquí reivindicando los derechos y la libertad de las personas LGTBI+".

🗣️ @_anaredondo_: "A dos días de que arranque el mes del Orgullo LGTBI+, es importante reivindicar los derechos y libertades del colectivo desde Washington. Sobre todo, en un momento en el que las personas LGTBI+ están siendo atacadas, también en Estados Unidos". pic.twitter.com/dOfU2Bhd6T — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) May 30, 2026

"España lidera el reconocimiento de las libertades y la igualdad real y efectiva para estas personas que están siendo atacadas en muchos países, también en Estados Unidos", ha denunciado Redondo, en lo que ha supuesto el enésimo ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al mandatario norteamericano Donald Trump.

Redondo, peores cifras que Irene Montero

El Ministerio de Igualdad de Ana Redondo sigue estando en el punto de mira después de no conseguir mejorar las cifras negativas en cuanto a violencia contra la mujer a pesar de todos los millones invertidos en esta cuestión.

Es más, los fracasos acumulados de la ministra han llevado a que en ciertos aspectos Redondo esté empeorando las cifras de su antecesora, Irene Montero, recordada por su ley conocida como Ley del Solo sí es Sí, conocida también como ley ‘sueltavioladores’, la Ley Trans, además de la reforma del aborto que permitió que las jóvenes de 16 y 17 años pueden abortar sin consentimiento paterno, revirtiendo la reforma del Partido Popular de 2015 que exigía autorización de los padres o tutores