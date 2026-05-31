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España

Ahora más que nunca, PSOE: la propaganda sanchista desata la indignación y la burla en redes

Los socialistas recurren a una canción de Ismael Serrano y a un relato con voz infantil para intentar conmover a su electorado.

Jesús Sánchez
Los socialistas recurren a una canción de Ismael Serrano y a un relato con voz infantil para intentar conmover a su electorado.
MADRID, 27/05/2026.- Agentes de la UCO de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire. EFE/ Borja Sanchez-Trillo | EFE

"Solo algunas cuentas pueden responder". Este es el mensaje que se encontrarán en la red social X al acceder al post fijado por la cuenta del PSOE. "Las mejores páginas de nuestra historia y las que nos quedan por escribir" es el texto que da pie a un vídeo que juega con la letra de la canción de Ismael Serrano, Papá, cuéntame otra vez. En este caso, la voz de un niño pequeño comienza un relato con la pretendida intención de ser emotivo para reivindicar un supuesto legado socialista: Mamá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito.

Y así arranca una narración que intercala imágenes del pasado, como manifestaciones antifranquistas, con instantáneas del presente reciente, como las que nos dejó la pandemia. "Cuéntame cómo España no dejó a nadie atrás", dice en este punto para seguir la crónica con una serie de logros que han provocado la respuesta de muchos usuarios. A pesar del blindaje que ha querido usar el equipo del PSOE, ha habido dirigentes que han compartido el post, pero poniendo un cebo para promocionar el vídeo. Esto es lo que ha hecho Rebeca Torró, la secretaria de Organización del PSOE, que ha propiciado que la gente pueda contestar sin filtros ni censura.

"Una historia de dignidad"

La dirigente socialista ha optado por este mensaje para compartir la propaganda de su líder. Y claro, teniendo en cuenta las noticias relacionadas —por ejemplo— con las prostitutas de su excompañero de filas, José Luis Ábalos, las respuestas son contundentes.

La cantidad de escándalos socialistas, desde las imputaciones del hermano y la esposa del presidente del Gobierno, pasando por la más actual del expresidente Zapatero, hasta el extremo de ver en prisión a Santos Cerdán o al propio Ábalos, genera todo tipo de respuestas, muchas realizadas con una mezcla de burla e indignación.

El uso de la IA también entra en juego en este tipo de mensajes.

El vídeo promocional termina con toda una declaración de intenciones para salir en defensa de su secretario general, Pedro Sánchez: "Ahora más que nunca, PSOE". Por cierto, el presidente del Gobierno también ha compartido el post, pero en su caso simplemente reposteándolo, por lo que en su cuenta no aparecerán todas las reacciones que aquí les hemos expuesto.

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