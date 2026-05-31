Ahora más que nunca, PSOE: la propaganda sanchista desata la indignación y la burla en redes

"Solo algunas cuentas pueden responder". Este es el mensaje que se encontrarán en la red social X al acceder al post fijado por la cuenta del PSOE. "Las mejores páginas de nuestra historia y las que nos quedan por escribir" es el texto que da pie a un vídeo que juega con la letra de la canción de Ismael Serrano, Papá, cuéntame otra vez. En este caso, la voz de un niño pequeño comienza un relato con la pretendida intención de ser emotivo para reivindicar un supuesto legado socialista: Mamá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito.

Las mejores páginas de nuestra historia y las que nos quedan por escribir. pic.twitter.com/GPvDXQE7lN — PSOE (@PSOE) May 31, 2026

Y así arranca una narración que intercala imágenes del pasado, como manifestaciones antifranquistas, con instantáneas del presente reciente, como las que nos dejó la pandemia. "Cuéntame cómo España no dejó a nadie atrás", dice en este punto para seguir la crónica con una serie de logros que han provocado la respuesta de muchos usuarios. A pesar del blindaje que ha querido usar el equipo del PSOE, ha habido dirigentes que han compartido el post, pero poniendo un cebo para promocionar el vídeo. Esto es lo que ha hecho Rebeca Torró, la secretaria de Organización del PSOE, que ha propiciado que la gente pueda contestar sin filtros ni censura.

Una historia de dignidad, derechos y avances sociales que hemos escrito juntas, juntos. Y lo que nos queda por escribir. Qué orgullo, compañeras y compañeros. «Mamá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito…» ❤️ Seguimos! pic.twitter.com/LiDJEGPsH8 — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) May 31, 2026

"Una historia de dignidad"

La dirigente socialista ha optado por este mensaje para compartir la propaganda de su líder. Y claro, teniendo en cuenta las noticias relacionadas —por ejemplo— con las prostitutas de su excompañero de filas, José Luis Ábalos, las respuestas son contundentes.

Para dignidad la del PSOE pic.twitter.com/TVlyC6vfVI — ahyvamos (@ahyvamos321) May 31, 2026

Vuestra historia es una historia de crimen, corrupción, traición, putas, coca y saunas… pic.twitter.com/QyB1ikGSw1 — Juan Carlos 🇮🇱🇺🇦🇪🇸🇪🇨 (@Car_Juan_) May 31, 2026

Vuestra historia es una historia de crimen, corrupción, traición, putas, coca y proxenetas… pic.twitter.com/kpqnfk0dvl — Juan Carlos 🇮🇱🇺🇦🇪🇸🇪🇨 (@Car_Juan_) May 31, 2026

La cantidad de escándalos socialistas, desde las imputaciones del hermano y la esposa del presidente del Gobierno, pasando por la más actual del expresidente Zapatero, hasta el extremo de ver en prisión a Santos Cerdán o al propio Ábalos, genera todo tipo de respuestas, muchas realizadas con una mezcla de burla e indignación.

i , la dignidad del robo del Oro de España, la dignidad de provocar una guerra civil , la dignidad de los ERE el mayor desfalco de la democracia ..y la dignidad de las putas variadas pagadas por los Españoles...y las joyas "de la herencia golfa" de Zapatero y no sigo ... — Legio Septima (@josemflorez) May 31, 2026

Hablas de historia digna? Que poca vergüenza tenéis pic.twitter.com/yBxp6QfmPr — Agustín Pérez (@Agustn84881852) May 31, 2026

Gracias Rebeca por mostrar como le coméis la cabeza a vuestros hijos, sobrinos, nietos, desde hace años, de generación en generación. Gracias por reflejar el complejo y el odio que disfrazais con verborrea barata, porque al final, el PSOE es lo peor que le ha pasado a España. pic.twitter.com/PF3Q9zt9Up — 🇪🇸 Spain is Spain 🇪🇸 (@BbiendoFantaUva) May 31, 2026

Una historia de indignidad y pocos avances sociales es su sueldo, además de desgravarse casi el 40% del mismo. pic.twitter.com/M9XNUEXEHT — Aceituna Negra (@hojinegra) May 31, 2026

La primera vez en vuestra historia.

CORRUPTOS. pic.twitter.com/25IPw1yJIx — Ildefonso Martinez D (@ildemartinezd) May 31, 2026

El uso de la IA también entra en juego en este tipo de mensajes.

Mama,cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de la cueva de ferrraz pic.twitter.com/D0Oyj6x6si — ahyvamos (@ahyvamos321) May 31, 2026

El vídeo promocional termina con toda una declaración de intenciones para salir en defensa de su secretario general, Pedro Sánchez: "Ahora más que nunca, PSOE". Por cierto, el presidente del Gobierno también ha compartido el post, pero en su caso simplemente reposteándolo, por lo que en su cuenta no aparecerán todas las reacciones que aquí les hemos expuesto.