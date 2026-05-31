Las Juventudes del PSOE aprueban una propuesta para salir de la OTAN

Las Juventudes Socialistas de España (JSE) han aprobado durante la celebración de su 27º Congreso Federal una propuesta para plantear la salida de España de la OTAN, una iniciativa que supone un distanciamiento respecto a la posición oficial defendida por el Gobierno de Pedro Sánchez, que en los últimos años ha reiterado el compromiso de España con la Alianza Atlántica y su condición de "socio leal", a pesar de todos los desplantes acometidos. La resolución ha sido respaldada por los delegados de la organización juvenil durante el encuentro clausurado este domingo por el jefe del Ejecutivo.

La propuesta ha visto luz verde después de que el texto inicial fuese suavizado durante su tramitación. En una primera redacción, las Juventudes Socialistas afirmaban que "defendían" la salida de España de la OTAN, aunque finalmente esa formulación fue sustituida por "planteamos", rebajando el alcance político de la iniciativa sin renunciar a abrir el debate sobre la permanencia española en la organización militar.

"La OTAN está al servicio de Estados Unidos"

En el documento aprobado, la organización juvenil sostiene que la OTAN se ha convertido en una institución "al servicio" de los intereses de Estados Unidos y considera necesario replantear algunos de los pilares de la política exterior europea. Del mismo modo, defiende la creación de un tratado y un cuerpo de defensa común de la Unión Europea que permita reforzar la autonomía estratégica del continente y garantizar la soberanía y seguridad de los Estados miembros.

La resolución ha sido aprobada en un congreso marcado por la elección de Aránzazu Figueroa como nueva secretaria general de las JSE, que ha aprovechado para acusar este domingo a la derecha de ser "herederos del franquismo" y la ha tildado de "pijos de salón". Un congreso en el que también ha participado Pedro Sánchez, para asegurar que se aferra a Moncloa más allá de 2027 y para tachar a la oposición de "marrullera", en lo que ha supuesto su enésimo ataque a la derecha.

Aunque las resoluciones de Juventudes Socialistas no son vinculantes para el Partido Socialista, suelen considerarse un espacio de debate interno y de elaboración de propuestas dentro del ámbito socialista.