Abascal felicita a De la Espriella por lograr una "oportunidad histórica" para Colombia

El líder de Vox, Santiago Abascal, felicitó en la noche de este domingo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella del movimiento Defensores de la Patria tras imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

"Enhorabuena, amigo Abelardo, por tu gran victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Los colombianos tienen en la firmeza y valentía del tigre una oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la soberanía que les han arrebatado", publicó Abascal en la red social X.

Segunda vuelta

El resultado de De la Espriella —que obtuvo un 43,7% con el 99,9% de los votos escrutados— refleja su claro crecimiento en las últimas semanas, desplazando como representante de la derecha a Paloma Valencia, del Centro Democrático ligado al uribismo, que apenas logró un 6,9%.

En su primera reacción tras conocer los resultados, De la Espriella lanzó un mensaje a través de X: "¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo! Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido".

Como ninguno obtuvo la mitad más uno de los votos necesaria para proclamarse vencedor en primera vuelta, De la Espriella y Cepeda irán a una segunda ronda en tres semanas.