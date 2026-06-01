Alerta en el CNI: Zapatero tiene acceso a información sensible sobre Venezuela y China

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se encuentra en alerta por la filtración de información sensible al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional encontró durante el registro de la casa de Julio Martínez Martínez cientos de hojas manuscritas que recogían supuestas prácticas ilegales de la trama Plus Ultra en una agenda negra. También se encontraban referencias a la compraventa de gas, oro, carbón y petróleo venezolano. Martínez Martínez hacía referencia a la liberación de presos venezolanos, la intervención del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Venezuela o la repatriación forzada del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.

Fuentes del CNI consultadas por Libertad Digital afirman que "el Centro Nacional de Inteligencia se encuentra en alerta por la posible filtración de información sensible al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Las anotaciones de Julio Martínez sobre intervenciones del CNI solo pueden tener origen en información recabada por Zapatero. Se sospecha que el expresidente del Gobierno podría tener acceso directo a agentes del CNI o que haya utilizado como interlocutora a la actual directora Esperanza Casteleiro".

"Es una vergüenza que no se haya abierto una investigación reservada en el propio CNI con el objeto de esclarecer la fuga de información que ha terminado en el entorno de Zapatero. Es la misma situación que sucedió en la Policía Nacional cuando se produjo un chivatazo antes de que estallara el caso Plus Ultra", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "la indignación en el CNI es total. Hay muchos agentes que se juegan la vida a diario y se ha producido una fuga de información que ha acabado en manos de Zapatero. No se puede descartar que el expresidente del Gobierno tenga acceso a datos relacionados con operaciones y agentes encubiertos destinados en países de Latinoamérica como Venezuela, Colombia o Cuba. También podría haber conocido información clave sobre China, país con el que está estrechamente vinculado".

Notas manuscritas de Julio Martínez.

La página 27 de la agenda de Julio Martínez se centra en la situación de los presos políticos en Venezuela al inicio del año 2025. El amigo empresario de Zapatero apunta dos cifras: 337 y 146 presos, de los cuales se podría valorar la puesta en libertad de un 20% a "finales de marzo (o primeros de abril) como gesto de buena voluntad del régimen bolivariano".

A continuación, Martínez se pregunta cómo se tendría que hacer la propuesta de dichas liberaciones ya que hay que "incluir los dos del CNI", en referencia a los ciudadanos vascos José María Basoa y Andrés Martínez, quienes habían sido detenidos cerca de la frontera con Colombia bajo la acusación de ser "terroristas y agentes del CNI". La liberación previa, en febrero del año pasado, de seis estadounidenses detenidos en Venezuela por supuestos delitos de conspiración y terrorismo había permitido a la CIA saber que Basoa y Martínez se encontraban en buen estado en la cárcel de El Rodeo I en un régimen "de semiaislamiento". Dicha información fue transmitida a las autoridades españolas.

El Gobierno negó que fueran agentes del CNI

El Gobierno de Pedro Sánchez negó que los dos españoles detenidos perteneciesen a los servicios de inteligencia, y Exteriores transmitió una nota verbal de protesta a Caracas "pidiendo acceso a los detenidos". El incidente se produjo en medio de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y España, después de que nuestro país acogiese a Edmundo González tras concederle asilo político.

La agenda de Julio Martínez indicaba a su vez que el enlace de Zapatero con el presidente electo, el exdiputado opositor Eudoro González Dellán, debía proponer a Edmundo González "que se venga", sin aclarar el destino. La UDEF considera que esta afirmación "pudiera corresponderse con la repatriación de Edmundo González a España", no obstante, las notas se redactaron medio año después del inicio del exilio en Madrid.

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