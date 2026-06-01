La Audiencia de Badajoz exonera a David Sánchez del delito de aceptación de nombramiento ilegal al estar "prescrito"

La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido exonerar al hermano del presidente del Gobierno David Sánchez del delito de aceptación de nombramiento ilegal enmarcado en la prevaricación al considerar que está prescrito. El juicio contra el hermano de Pedro Sánchez proseguirá por otros hechos delictivos relacionados con la prevaricación y por el segundo delito de tráfico de influencias.

La sesión de este lunes, en la que están previstas hasta 15 declaraciones testificales, ha comenzado con la resolución de las cuestiones previas. El tribunal también ha dejado fuera del enjuiciamiento otros cargos contra el expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, ya que no se le tomó declaración sobre los mismos durante la instrucción efectuada por la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma. Concretamente por la contratación de Luis Carrero, el amigo de David Sánchez en el año 2022, como su ayudante en la Oficina de Artes Escénicas cuando estaba trabajando de asesor en Moncloa

Las declaraciones testificales han arrancado con Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior. Valentí ha afirmado que "había rumores de que Sánchez se iba a presentar a la plaza" de coordinador de conservatorios y ha reconocido que tituló un correo electrónico como "el hermanísimo".

El testigo ha recordado que en esas fechas no se necesitaba "un coordinador de conservatorios, sino un profesor de piano". Ha afirmado que otros candidatos aspiraban a la plaza a la que finalmente accedió David Sánchez y que "algunos trabajaban en la Diputación". Además, apuntaba que se reunía "con regularidad" con David Sánchez, pero que no sabe "cuántas veces se reunía con la directora del otro conservatorio".

También ha afirmado que no sabe "dónde estaba la Oficina de Artes Escénicas", el segundo destino de David Sánchez y ha explicado que no había "nadie" en el mundo de la música de Badajoz que conociese a David Sánchez. Ha insistido en que no sabía nada del cambio de puesto de Sánchez, que paso de coordinador de conservatorios a director de la Oficina de Artes Escénicas. Pero afirmaba que, mientras fue coordinador, Sánchez trabajaba "porque dirigió dos conciertos, aunque no recuerda de qué obras" . "La banda no la llegó a dirigir. Con la orquesta de cámara ensayó, pero no sé si la dirigió", añadía.

Valenti reconocía que "puede que dijera que la idea de contratar a Sánchez era disparatada". Además, recordaba haber borrado correos electrónicos en las fechas en las que se enchufó a David Sánchez en la Diputación, apuntando que suele "borrar a menudo" sus email.

Las directoras de los conservatorios

María del Rosario Mayoral, sucesora de Valentí como directora del Conservatorio superior, ha afirmado que no hacía falta una plaza de coordinador de conservatorios en Badajoz y ha asegurado desconocer cuáles eran las funciones de David Sánchez como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional, ha asegurado a su vez que "no veía necesario" el puesto de coordinador de conservatorios. "Me dijeron que rellenara las posibles funciones para ese puesto. Nunca me había pasado porque normalmente contratamos profesores", explicaba mientras añadía que esa plaza cuando existió "no era de alta dirección".

"David se hizo cargo de las actividades que ya llevábamos y de algunas nuevas, su puesto no era el de coordinar los conservatorios sino las actividades de los conservatorios", señalaba la testigo, que aseguraba también que se reunía con el hermano del presidente del Gobierno de forma frecuente y "por correo y teléfono". Tampoco sabía qué es la Oficina de Artes Escénicas, ni dónde está ni qué funcionarios están adscritos a dicha oficina. Además, apuntaba que se reunía con David Sánchez dependiendo del volumen de actividades, en varias ocasiones al mes, sin precisar cuántas, aunque en ocasiones esas reuniones eran por teléfono o correo electrónico.

Por su parte, el ex secretario general de la Diputación de Badajoz, José María Cumbres, se ha referido al cambio de actividad de David Sánchez, que pasó en 2022 de coordinador de conservatorios a director de la oficina de Artes Escénicas. Según Cumbres, estudió el expediente, vio que la normativa utilizada era correcta así que dio el visto bueno, apuntando que era algo "puramente procedimental". También explicaba que la "decisión final es del pleno y de los 27 diputados que lo componen, los funcionarios no toman una decisión".

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